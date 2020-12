Bei Pokémon GO berichten Trainer von Problemen wie „Anmeldung fehlgeschlagen“. Beim Login kommt es zu Problemen. Der Zusammenhang ist offenbar die Google-Server, die teilweise down sind.

Was ist los? Am 14. Dezember gegen 13:00 Uhr berichteten die ersten Trainer bei Problemen mit dem Login bei Pokémon GO. Die Anmeldung würde fehlschlagen und man käme wegen einer Störung nicht mehr ins Spiel.

Gleichzeitig berichtet man auf der ganzen Welt darüber, dass etliche Google-Dienste nicht richtig oder gar nicht mehr funktionieren. Bekannt ist:

Eine Störung bei YouTube

Eine Störung bei Diensten wie Google-Mail, Google-Docs etc.

Störungen bei Diensten wie Pokémon GO, die Google zum Anmelden nutzen

Von diesem Affen wird man begrüßt, wenn man gerade (13:16 Uhr am 14. Dezember) YouTube aufrufen will

Pokémon GO down? Trainer kommen nicht rein

Das sagen Spieler: Auf reddit, Twitter und anderen sozialen Medien berichten Spieler darüber, dass sie Probleme haben, sich bei Pokémon GO einzuloggen.

Viele nutzen dafür offenbar ihr Google-Konto als Login. Weil die Google-Dienste gerade so schlecht erreichbar sind, entstehen die Probleme beim Login in Pokémon GO.

Ein reddit-Beitrag erreichte in 24 Minuten bereits über 74 Kommentare. Dort erklären Spieler, dass sie nicht mehr ins Spiel kommen. Das Problem bezieht sich auf große Gebiete. Trainer aus den verschiedensten Ländern kommentieren auf reddit, dass sie nicht ins Spiel kommen.

Was kann man dagegen machen? Wenn ihr euren Trainer-Account auch mit einem Facebook-Konto verknüpft habt, könnt ihr euch darüber einloggen. Aktuell scheint es mit dieser Methode noch zu funktionieren. Solange wie Google mit den Problemen kämpft, solltet ihr darüber wieder ins Spiel kommen.

Eine weitere Alternative ist der Pokémon-Trainer-Club, mit dem man sich ins Spiel einloggen kann.

Wie lange die Probleme bei Google andauern ist nicht klar. Wir halten euch hier auf dem Laufenden und aktualisieren den Artikel, wenn wir etwas neues wissen.

Loggt ihr euch auch mit eurem Google-Account bei Pokémon GO ein? Dann berichtet uns doch gern von euren Erfahrungen hier in den Kommentaren auf MeinMMO.