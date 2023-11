Pokémon GO startet bald Fashion Week mit neuen Kostüm-Pokémon und cooler Kleidung

Nächste Woche beginnt in Pokémon GO die Fashion Week 2023. Dort erwarten euch Pokémon wie Dragoran mit Kostümen. Dazu gibt es Boni und besondere Kleidung für euren Avatar.

Was ist das für ein Event? Die Fashion Week läuft jedes Jahr in Pokémon GO und bringt besondere Kostüme ins Spiel. Pichu mit Sommerhut und Sonnenbrille, Sniebel mit schickem Hut und Dragoran mit Fliege sind nur ein paar der Highlights, die auf euch warten.

In der Übersicht zeigen wir euch alles zum kommenden Event.

Fashion Week 2023

Start und Ende: Das Event läuft vom 15. November (Mittwoch) um 10:00 Uhr bis zum 19. November (Sonntag) um 20:00 Uhr. Die Uhrzeiten entsprechen jeweils der Ortszeit.

Neue Kostüm-Pokémon: Dragoran, Felino und Morlord sind die neuen Pokémon mit Kostümen. Ihr trefft während des Events aber auch Pokémon aus den vergangenen Events zur Fashion Week.

Welche Boni sind aktiv? Während der Fashion Week 2023 könnt ihr euch über drei Boni freuen, die in der Zeit aktiv sind:

Doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (Gilt für Trainer ab Stufe 31)

Ausgewählte Avatar-Artikel gibt es mit Rabatt im Shop

Forschungen: Eine Sammler-Herausforderung erwartet euch, die euch mit EP, Sternenstaub und einem Dragoran im stylischen Look belohnt.

Dazu gibt es eine kostenpflichtige Befristete Forschung. Die soll etwa 2 US-Dollar kosten und belohnt euch mit verschiedenen Kostüm-Pokémon und 2 Premium-Kampf-Pässen.

Neues Shiny: Ihr könnt zum ersten Mal Shiny Mollimorba in Pokémon GO begegnen.

Pokémon in der Wildnis: Sommerliches Pikachu*, stylisches Digda*, stylisches Felino*, stylisches Glibunkel*, Mollimorba*, weibliche Quabbel, Coiffwaff* und Garstella. Seltener findet ihr auch stylische Absol* und männliche Quabbel*.

Raids:

Schwierigkeit Raidbosse 1 Stylische: Digda*, Felino* und Sniebel*

Coiffwaff* 3 Stylische: Smettbo*, Dragoran*, Kirlia* und Absol*

Eier: Aus den 5-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen: Sommerliche Pichu*, stylische Felino*, stylische Kussilla*, stylische Sheinux* und Mollimorba. Die Chance auf Shiny Mollimorba ist aus Eiern höher als bei Fängen in der Wildnis.

Pokémon aus Feldforschungen: Für den Abschluss von Feldforschungen zum Event werdet ihr mit Pokémon-Begegnungen belohnt. Das sind: Stylische Smettbo*, stylische Digda*, stylische Felino*, stylische Kirlia*, stylische Sheinux* und stylische Elezeba*.

Kleidung für euren Avatar: Die Fashion Week soll sich nicht nur auf eure Pokémon auswirken, sondern auch auf eure Charaktere im Spiel. Dazu gibt es verschiedene Arten von Kleidung, die ihr euch im Shop kaufen könnt. Im folgenden Bild seht ihr, wie das aussieht:

Morbitesse-Oberteil

Morbitesse-Hose

Morbitesse-Schuhe

Zytomega-Oberteil

Zytomega-Stiefel

Jeansjacke mit Kapuze

Jeanshose

Wie gefällt euch der Ausblick auf die Fashion Week in diesem Jahr? Freut ihr euch, die kostümierten Pokémon zu fangen und euren Avatar auszustatten oder ist euch die Optik im Spiel nicht so wichtig? Schreibt uns eure Meinung dazu gern auf MeinMMO in die Kommentare.

