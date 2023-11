Pokémon GO: C-Days für Dezember, Januar und Februar bekannt – Merkt euch diese Termine

Die Termine für die Community Days im Dezember 2023, Januar 2024 und Februar 2024 in Pokémon GO wurden jetzt enthüllt. Wir zeigen euch, welche Termine ihr euch merken solltet.

In Pokémon GO starten monatlich die Community Days. Bei diesen Events steht an einem Tag für einige Stunden ein bestimmtes Pokémon zusammen mit einigen Boni im Fokus.

Die Termine sind bei Spielern oft beliebt, weshalb sich einige schon die Tage an den entsprechenden Wochenenden freihalten.

Niantic enthüllte, wann die nächsten C-Days stattfinden und nennt zeitgleich auch Termine für Themen-Events. Die Daten zeigen wir euch in der Übersicht.

Community Days im Dezember 2023

Wann laufen die C-Days? Am Samstag, dem 16. Dezember und am Sonntag, dem 17. Dezember. In der Regel werden hier die Pokémon der vergangenen C-Day-Events alle gleichzeitig in den Fokus gerückt. Details dazu werden noch von Niantic erwartet.

Wann läuft der C-Day Classic? Ein Community Day im Classic-Format wird im Dezember nicht stattfinden.

Community Days im Januar 2024

Wann läuft der normale C-Day? Am Samstag, dem 6. Januar 2024.

Wann läuft der C-Day Classic? Der klassische Community Day läuft am Samstag, dem 20. Januar 2024.

Community Day im Februar 2024

Wann läuft der Community Day? Am 4. Februar 2024 läuft der C-Day. Das ist ein Sonntag.

Event-Termine für die nächsten Monate

Was sind das für Termine? Im Blogpost von Niantic spricht das Team nur darüber, dass es bei den Daten um „weitere In-Game-Events in der nächsten Jahreszeit“ handeln würde.

Welche Art von Events euch dabei erwartet, ist noch unklar. Dennoch könnt ihr vorsorglich schon mal eine Markierung bei euch im Kalender setzen, wenn ihr gerne an Events von Pokémon GO teilnehmt.

Sonntag, den 3. Dezember 2023

Samstag, den 9. Dezember 2023

Samstag, den 23. Dezember 2023

Sonntag, den 14. Januar 2024

Samstag und Sonntag, den 27. und 28. Januar 2024

Sonntag, den 11. Februar 2024

Weitere Informationen zum Community Day im Dezember und weiteren Events der neuen Jahreszeit will Niantic schon bald mit euch teilen. Bei uns auf MeinMMO könnt ihr dann zeitnah darüber lesen.

Werdet ihr die Community Days sowieso spielen oder kommt es für euch immer auf Pokémon und Bonus an? Schreibt uns eure Meinung dazu doch in die Kommentare.

