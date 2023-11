Pokémon GO: Befristete Forschung zur Fashion Week für 2,50 Euro – Was steckt drin?

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wie viel Zeit bleibt? Ihr müsst die Forschung in der Zeit vom 15. November um 10:00 Uhr bis zum 19. November um 20:00 Uhr erledigt haben. Schafft ihr es nicht in der Zeit, wird die Forschung mit den Aufgaben und Belohnungen einfach deaktiviert.

Wer will, kann sich eine Befristete Forschung kaufen. Der Preis liegt, je nach Shop, bei etwa 2,50 Euro. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen aus dieser Forschung, damit ihr leichter entscheiden könnt, ob sich ein Kauf auch wirklich für euch lohnt.

Was ist das für eine Forschung? Vom 15. November bis zum 19. November läuft in Pokémon GO die Fashion Week 2023 . Während des Events stehen viele verkleidete Pokémon wie Pikachu und auch Digda oder Dragoran im Fokus. Begleitet wird das Event von Boni, die euch mehr Bonbons einbringen.

In Pokémon GO läuft die Fashion Week mit einer besonderen Befristeten Forschung zum Kaufpreis von 2,50 Euro. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

