Ein Team in Pokémon GO muss den Spott der Community ertragen – und reagiert ziemlich cool

Die Wahl des Teams in Pokémon GO kann einige Auswirkungen auf euer tägliches Spielerlebnis haben. Selbst in den sozialen Medien.

In Pokémon GO gibt es 3 Teams, zwischen denen sich Trainer auf Level 5 entscheiden müssen: das rote Team Wagemut von Candela, das blaue Team Weisheit von Blanche oder das gelbe Team Intuition von Spark. Einige Trainer verzichten sogar auf die Wahl eines Teams, was einige Einschränkungen mit sich bringt.

Auch wenn es keine offiziellen Zahlen von Niantic zur Auswahl der Teams gibt, so dominieren im Spielalltag und in den sozialen Medien doch die Teams von Candela und Blanche. Das gelbe Team von Spark ist nicht nur in der Unterzahl, sondern muss nun auch noch den Spott der Community ertragen. Doch die Reaktionen sind grandios.

„Sie werden Arenen verteidigen, als hinge ihr Leben davon ab.“

Worum geht es? Auf Reddit wurde ein Bild geteilt, in dem 3 Armeen aus Filmen zu sehen sind, die den jeweiligen Teams von Pokémon GO zugeordnet wurden. Dabei wird Team rot durch eine große Armee aus Starship Troopers und das blaue Team mit einer Armee aus Herr der Ringe symbolisiert.

Dem gelben Team hingegen wird einer, zumindest rein optisch, nicht so imposanten Armee dargestellt: den Rittern der Kokosnuss. Das Bild nimmt Bezug darauf, dass das rote und das blaue Team klar in der Überzahl sind.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Wie reagiert die Community? Unter dem Beitrag lassen sich einige grandiose Antworten zu dem Bild finden. Neben witzigen Kommentaren, die sowohl vom gelben Team selbst als auch von den anderen beiden Teams kommen, gibt es auch Kommentare, die zeigen sollen, dass das gelbe Team letztlich sogar im Vorteil ist.

So schreibt ahgodzilla, der augenscheinlich einem anderen Team angehört: „Ich gönne es Team gelb. Sie werden Arenen verteidigen, als hinge ihr Leben davon ab“. SilverGoon vergleicht die verschiedenen Teams mit möglichen Schwierigkeitsgraden: „Pokémon GO Schwierigkeitsgrade: Weisheit – einfach. Wagemut – Normal. Intuition – schwer.“

Auch Trainer vom gelben Team lassen sich in den Kommentaren finden. Und liefern dabei grandiose Antworten:

„Mein Bruder und ich sind die einzigen zwei von Team Intuition in der Stadt, vielleicht im Land, vielleicht auf der Welt“, schreibt Eggmaster2523414

„Bereit für eine weitere Schicht in der »in 2 Stunden aus der Arena rausfliegen « -Fabrik“, antwortet Banditree-

-Fabrik“, antwortet Banditree- „Leg dich nicht mit Team Intuition an, wir sind ungefähr 3 Leute“, kommentiert taskTaker_TT

„Wir bekommen leichter Münzen. Rote und blaue Teams müssen ihre Monster monatelang sitzen lassen, aber für uns sind es nur Stunden“, antwortet Profoundly_AuRIZZtic auf den vorherigen Kommentar

„Ich habe mich zu Beginn für Intuition entschieden, weil Spark als einziges so aussah, als hätte er eine gute Zeit“, lautet der Kommentar von Azeze1

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch in Sparks Team? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Egal, welchem Team ihr angehört: Der neue Monat ist angebrochen und bringt für alle Trainer wieder haufenweise Events und Inhalte mit. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.