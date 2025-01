Pokémon GO: Spieler vermissen eines der seltensten Shinys – Seit über 600 Tagen

Apropos Events: Natürlich gibt es auch im Januar wieder viele Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Welche das genau sind, wann sie stattfinden und was euch dort jeweils erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO .

Habt ihr in eurer Sammlung ein Shiny-Farbeagle aus früheren Events? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Was sagt die Community dazu? In einem Beitrag auf Reddit zu dem Thema gibt es einige Trainer, die seit dem letzten Farbfestival-Event sehnsüchtig auf ein Shiny-Farbeagle warten. Einigen Trainern war es bisher noch nicht mal bewusst, dass es außerhalb solcher Events keine Shiny-Variante von Farbeagle gibt.

Seitdem gab es kein weiteres Event, in welchem Shiny-Farbeagle im Spiel aktiviert wurde. Habt ihr es auf dieses Monster abgesehen, bisher keins erhalten und könnt auch kein Exemplar von euren Freunden per Tausch ergattern, müsst ihr euch wohl weiterhin noch etwas gedulden.

Die Jagd nach Pokémon in alternativen Farben, den sogenannten Shinys, ist für viele Spieler von Pokémon GO eine große Motivation im Spiel.

In Pokémon GO gibt es einige Shinys, auf die Trainer teils lange warten müssen. Auf ein besonderes Shiny müssen Trainer dabei schon seit Ewigkeiten warten, wenn sie es bisher nicht erhalten haben.

