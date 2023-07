Pokémon GO: Spieler fängt perfektes, seltenes Glumanda beim Geburtstags-Event, Community ist neidisch

In Pokémon GO läuft gerade das Geburtstags-Event und ein Trainer hat ein richtig wertvolles „Geschenk“ erhalten. Auf sein Glumanda sind Spieler neidisch.

Was ist das für ein Fang? Viele Spieler sind in Pokémon GO auf der Suche nach seltenen Pokémon. Um ein Monster in seiner schillernden Form zu finden, benötigt man Glück. Wenn das dann auch noch starke Werte haben soll, muss man mit einer noch größeren Kelle aus dem Topf mit Glücks-Suppe schöpfen.

Während des Jubiläums-Events von Pokémon GO fing ein Trainer ein Shiny Glumanda, das bei näherer Betrachtung richtig selten ist.

Perfekte Werte, Shiny und mehr – Das Glumanda ist wirklich besonders

Was macht das Glumanda besonders? Der Spieler thiguy1011 präsentiert mit den Worten „Ich kriege keine Luft!!!“ sein gefangenes Glumanda. Es trägt, passend zum Geburtstags-Event einen Partyhut und wurde dazu in seiner schillernden Form gefangen.

Dazu verfügt es über die maximalen Punkte in Angriff, Verteidigung und KP. Das ergibt satte 4 Sterne. In den Kommentaren schreibt der Trainer, dass er dieses besondere Exemplar eigentlich gar nicht entwickeln möchte. Doch andere Spieler raten dazu, immerhin ist Shiny Glurak schwarz.

Das sagen die Spieler dazu: In den Kommentaren gibt es viel Lob und Neid für den besonderen Fang. Spieler Rude-Reaction8213 weist darauf hin, „[die Chance auf die weibliche Form] liegt bei 1 von 8, also ist das noch seltener, als es auf den ersten Blick erscheint“. Darauf antwortet der Besitzer des Pokémon, dass es dadurch für ihn noch besser wird.

Andere schreiben in den Kommentaren:

„Oh Mann, das wünsche ich mir.“

„Mein Traum.“

„Ich bin buchstäblich so neidisch. Glück zu dem tollen Shiny!“

„Nun… Du hast es geschafft… Ich schätze, du kannst glücklich sterben lol. Ich habe über ein Jahr damit verbracht, nach einem schillernden Glumanda zu suchen und ENDLICH eins bekommen (mit einem Hut!), aber es ist definitiv nicht mal annähernd ein Vier-Sterne-Pokemon. Abgesehen von meinem Vier-Sterne-Mew hast du das beste Pokemon aller Zeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals so sehr für jemanden in diesem Spiel gefreut habe.“

Habt ihr auch besondere Shinys in eurer Sammlung, auf die ihr sehr stolz seid? Was ist eure Geschichte zu diesen Fängen? Schreibt uns eure Story doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sagt uns, welches euer Lieblings-Shiny aus eurer Sammlung ist.

