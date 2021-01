Pokémon GO: Spieler füttert 10.000 Beeren in Arena, kriegt irre wenig XL-Bonbons

Gerade suchen Trainer für das Hoenn-Event Minun und Plusle. Wer die bisher nicht finden konnte, sollte Sonntag unbedingt spielen. Ein Event bringt euch die seltenen Monster in Pokémon GO .

In unserer Übersicht zu den XL-Bonbons in Pokémon GO findet ihr weitere Methoden, die begehrte Ressource zu erhalten.

Seit dem großen Beyond-Update in Pokémon GO könnt ihr XL-Bonbons verdienen, nachdem ihr mit eurem Trainer Level 40 erreicht habt. Die Bonbons gibt es durch verschiedene Aktionen im Spiel wie dem Fangen von Pokémon, Raids oder auch durch das Füttern von Pokémon, die Arenen verteidigen.

Das Bekommen von XL-Bonbons gehört zu einer der wichtigsten Aufgaben nach Level 40 in Pokémon GO . Warum sich das Füttern von Beeren dafür nicht unbedingt eignet, zeigt ein Trainer.

