Pokémon GO: Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ – So erhaltet ihr Zeraora

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Zeraora durch eine Spezialforschung erhalten. MeinMMO zeigt euch, was ihr dafür tun müsst.
Was ist das für eine Spezialforschung? Die Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ ist Teil des globalen GO Fests 2026. Um sie zu erhalten und euch Zeraora zu schnappen, müsst ihr lediglich während des GO Fests das Spiel öffnen. Habt ihr zuvor schon bei einer lokalen Ausgabe vom GO Fest ein Zeraora erhalten, dann bekommt ihr hier Bonbons für das Monster.
Wir zeigen euch, welche Aufgaben euch in der Spezialforschung erwarten.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (1/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Drehe 8 PokéStops oder Arenen
|1 Rauch
|Benutze einen Rauch
|26 Pokebälle
|Fange 7 Pokémon
|1 Glücks-Ei
Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den ersten Schritt der Forschung 1 Sternenstück, 6 Nanabbeeren sowie 1 Lockmodul.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (2/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Erkunde 1 km
|26 Pokébälle
|Nutze 10 Beeren beim Fangen von Pokémon
|Begegnung mit Pamo
|Fange 15 verschiedene Pokémon
|2.026 Sternenstaub
Stufenbelohnung: Habt ihr die Stufe abgeschlossen, erhaltet ihr zusätzlich 1 Rauch, 2.026 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Zapplardin.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (3/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Schließe 3 Feldforschungen ab
|Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Instinct
|Fange 3 Elektro-Pokémon
|Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Mystic
|Benutze 10 Power-Ups bei Elektro-Pokémon
|Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Valor
Stufenbelohnung: 6 GO-Fest-Sticker mit Mewtu, 1 Brutmaschine sowie 2.026 Erfahrungspunkte erhaltet ihr, wenn ihr den Schritt absolviert habt.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (4/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Erkunde 2 km
|Begegnung mit Lektroball
|Erziele 8 großartige Würfe
|Begegnung mit Ninjask
|Erziele 5 großartige Curveball-Würfe
|Begegnung mit Aerodactyl
Stufenbelohnung: Ihr erhaltet zusätzlich 2.026 Erfahrungspunkte, 26 Superbälle sowie 2 Premium-Raid-Pässe.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (5/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Kämpfe in 3 Raids
|3 Top-Beleber
|Gewinne einen Raid
|3 Top-Tränke
|Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon
|3 Himmihbeeren
Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt abgeschlossen, warten außerdem 2.025 Erfahrungspunkte, 2 Super-Brutmaschinen sowie 2.026 Sternenstaub.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (6/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Erkunde 2 km
|Begegnung mit Bisasam mit Pikachu-Visor
|Erziele 8 fabelhafte Würfe
|Begegnung mit Glumanda mit Pikachu-Visor
|Erziele 3 großartige Würfe hintereinander
|Begegnung mit Schiggy mit Pikachu-Visor
Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den 6. Schritt die Begegnung mit Zeraora, 26 Bonbons für Zeraora sowie GO-Fest Sticker mit Zeraora-Motiv.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (7/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Mache einen Schnappschuss von Zeraora
|1 Knursp
|Erhalte einen Bonbon beim Erkunden mit Zeraora als Kumpel
|3 Sonderbonbons
|Verdiene 6 Herzen mit Zeraora als Kumpel
|3 silberne Sananabeeren
Stufenbelohnung: Hier erhaltet ihr außerdem 2 Super-Brutmaschinen, 1 Zeraora-T-Shirt sowie 6 Sticker mit GO-Fest-Motiven.
Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (8/8)
|Aufgabe
|Belohnung
|Fange an 7 verschiedenen Tagen ein Pokémon
|2.026 Erfahrungspunkte
|Brüte 2 Eier aus
|2.026 Sternenstaub
|Versende ein Geschenk an einen Freund
|2.026 Erfahrungspunkte
Stufenbelohnung: Für den letzten Schritt der Forschung warten zusätzlich 3 XL-Sonderbonbons, 6 XL-Bonbons von Zeraora sowie eine Sonnenbrille für euren Avatar im Stil von Pokébällen.
Ihr habt keine zeitliche Begrenzung, um die Forschung zu absolvieren und euch Zeraora zu schnappen. Und das Monster solltet ihr unbedingt in eurem Team haben. Denn es ist nicht nur ein einzigartiges, mysteriöses Pokémon, sondern auch noch ein richtig starker Angreifer: So stark ist Zeraora in Pokémon GO.
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