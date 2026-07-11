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Pokémon GO: Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ – So erhaltet ihr Zeraora

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Spezialforschung Zeraora

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Zeraora durch eine Spezialforschung erhalten. MeinMMO zeigt euch, was ihr dafür tun müsst.

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Was ist das für eine Spezialforschung? Die Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ ist Teil des globalen GO Fests 2026. Um sie zu erhalten und euch Zeraora zu schnappen, müsst ihr lediglich während des GO Fests das Spiel öffnen. Habt ihr zuvor schon bei einer lokalen Ausgabe vom GO Fest ein Zeraora erhalten, dann bekommt ihr hier Bonbons für das Monster.

Wir zeigen euch, welche Aufgaben euch in der Spezialforschung erwarten.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (1/8)

AufgabeBelohnung
Drehe 8 PokéStops oder Arenen1 Rauch
Benutze einen Rauch26 Pokebälle
Fange 7 Pokémon1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den ersten Schritt der Forschung 1 Sternenstück, 6 Nanabbeeren sowie 1 Lockmodul.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (2/8)

AufgabeBelohnung
Erkunde 1 km26 Pokébälle
Nutze 10 Beeren beim Fangen von PokémonBegegnung mit Pamo
Fange 15 verschiedene Pokémon2.026 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr die Stufe abgeschlossen, erhaltet ihr zusätzlich 1 Rauch, 2.026 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Zapplardin.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (3/8)

AufgabeBelohnung
Schließe 3 Feldforschungen abBegegnung mit Pikachu mit Hut von Team Instinct
Fange 3 Elektro-PokémonBegegnung mit Pikachu mit Hut von Team Mystic
Benutze 10 Power-Ups bei Elektro-PokémonBegegnung mit Pikachu mit Hut von Team Valor

Stufenbelohnung: 6 GO-Fest-Sticker mit Mewtu, 1 Brutmaschine sowie 2.026 Erfahrungspunkte erhaltet ihr, wenn ihr den Schritt absolviert habt.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (4/8)

AufgabeBelohnung
Erkunde 2 kmBegegnung mit Lektroball
Erziele 8 großartige WürfeBegegnung mit Ninjask
Erziele 5 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Aerodactyl

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet zusätzlich 2.026 Erfahrungspunkte, 26 Superbälle sowie 2 Premium-Raid-Pässe.

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Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (5/8)

AufgabeBelohnung
Kämpfe in 3 Raids3 Top-Beleber
Gewinne einen Raid3 Top-Tränke
Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon3 Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt abgeschlossen, warten außerdem 2.025 Erfahrungspunkte, 2 Super-Brutmaschinen sowie 2.026 Sternenstaub.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (6/8)

AufgabeBelohnung
Erkunde 2 kmBegegnung mit Bisasam mit Pikachu-Visor
Erziele 8 fabelhafte WürfeBegegnung mit Glumanda mit Pikachu-Visor
Erziele 3 großartige Würfe hintereinanderBegegnung mit Schiggy mit Pikachu-Visor

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den 6. Schritt die Begegnung mit Zeraora, 26 Bonbons für Zeraora sowie GO-Fest Sticker mit Zeraora-Motiv.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (7/8)

AufgabeBelohnung
Mache einen Schnappschuss von Zeraora1 Knursp
Erhalte einen Bonbon beim Erkunden mit Zeraora als Kumpel3 Sonderbonbons
Verdiene 6 Herzen mit Zeraora als Kumpel3 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Hier erhaltet ihr außerdem 2 Super-Brutmaschinen, 1 Zeraora-T-Shirt sowie 6 Sticker mit GO-Fest-Motiven.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (8/8)

AufgabeBelohnung
Fange an 7 verschiedenen Tagen ein Pokémon2.026 Erfahrungspunkte
Brüte 2 Eier aus2.026 Sternenstaub
Versende ein Geschenk an einen Freund2.026 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Für den letzten Schritt der Forschung warten zusätzlich 3 XL-Sonderbonbons, 6 XL-Bonbons von Zeraora sowie eine Sonnenbrille für euren Avatar im Stil von Pokébällen.

Ihr habt keine zeitliche Begrenzung, um die Forschung zu absolvieren und euch Zeraora zu schnappen. Und das Monster solltet ihr unbedingt in eurem Team haben. Denn es ist nicht nur ein einzigartiges, mysteriöses Pokémon, sondern auch noch ein richtig starker Angreifer: So stark ist Zeraora in Pokémon GO.

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