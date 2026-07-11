Pokémon GO: Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ – So erhaltet ihr Zeraora

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Zeraora durch eine Spezialforschung erhalten. MeinMMO zeigt euch, was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für eine Spezialforschung? Die Spezialforschung „Eine donnernde Entdeckung“ ist Teil des globalen GO Fests 2026. Um sie zu erhalten und euch Zeraora zu schnappen, müsst ihr lediglich während des GO Fests das Spiel öffnen. Habt ihr zuvor schon bei einer lokalen Ausgabe vom GO Fest ein Zeraora erhalten, dann bekommt ihr hier Bonbons für das Monster.

Wir zeigen euch, welche Aufgaben euch in der Spezialforschung erwarten.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (1/8)

Aufgabe Belohnung Drehe 8 PokéStops oder Arenen 1 Rauch Benutze einen Rauch 26 Pokebälle Fange 7 Pokémon 1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den ersten Schritt der Forschung 1 Sternenstück, 6 Nanabbeeren sowie 1 Lockmodul.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (2/8)

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 km 26 Pokébälle Nutze 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Pamo Fange 15 verschiedene Pokémon 2.026 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr die Stufe abgeschlossen, erhaltet ihr zusätzlich 1 Rauch, 2.026 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Zapplardin.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (3/8)

Aufgabe Belohnung Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Instinct Fange 3 Elektro-Pokémon Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Mystic Benutze 10 Power-Ups bei Elektro-Pokémon Begegnung mit Pikachu mit Hut von Team Valor

Stufenbelohnung: 6 GO-Fest-Sticker mit Mewtu, 1 Brutmaschine sowie 2.026 Erfahrungspunkte erhaltet ihr, wenn ihr den Schritt absolviert habt.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (4/8)

Aufgabe Belohnung Erkunde 2 km Begegnung mit Lektroball Erziele 8 großartige Würfe Begegnung mit Ninjask Erziele 5 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Aerodactyl

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet zusätzlich 2.026 Erfahrungspunkte, 26 Superbälle sowie 2 Premium-Raid-Pässe.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (5/8)

Aufgabe Belohnung Kämpfe in 3 Raids 3 Top-Beleber Gewinne einen Raid 3 Top-Tränke Fange 20 verschiedene Arten von Pokémon 3 Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt abgeschlossen, warten außerdem 2.025 Erfahrungspunkte, 2 Super-Brutmaschinen sowie 2.026 Sternenstaub.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (6/8)

Aufgabe Belohnung Erkunde 2 km Begegnung mit Bisasam mit Pikachu-Visor Erziele 8 fabelhafte Würfe Begegnung mit Glumanda mit Pikachu-Visor Erziele 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Schiggy mit Pikachu-Visor

Stufenbelohnung: Außerdem erhaltet ihr für den 6. Schritt die Begegnung mit Zeraora, 26 Bonbons für Zeraora sowie GO-Fest Sticker mit Zeraora-Motiv.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (7/8)

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss von Zeraora 1 Knursp Erhalte einen Bonbon beim Erkunden mit Zeraora als Kumpel 3 Sonderbonbons Verdiene 6 Herzen mit Zeraora als Kumpel 3 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Hier erhaltet ihr außerdem 2 Super-Brutmaschinen, 1 Zeraora-T-Shirt sowie 6 Sticker mit GO-Fest-Motiven.

Spezialforschung „eine donnernde Entdeckung“ (8/8)

Aufgabe Belohnung Fange an 7 verschiedenen Tagen ein Pokémon 2.026 Erfahrungspunkte Brüte 2 Eier aus 2.026 Sternenstaub Versende ein Geschenk an einen Freund 2.026 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Für den letzten Schritt der Forschung warten zusätzlich 3 XL-Sonderbonbons, 6 XL-Bonbons von Zeraora sowie eine Sonnenbrille für euren Avatar im Stil von Pokébällen.

Ihr habt keine zeitliche Begrenzung, um die Forschung zu absolvieren und euch Zeraora zu schnappen. Und das Monster solltet ihr unbedingt in eurem Team haben. Denn es ist nicht nur ein einzigartiges, mysteriöses Pokémon, sondern auch noch ein richtig starker Angreifer: So stark ist Zeraora in Pokémon GO.