Pokémon GO: Spezialforschung „Fashion Week: Übernahme“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Zu dem aktuellen Rocket-Event in Pokémon GO gibt es auch wieder eine passende Spezialforschung. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung.

Was ist das für ein Event? In der Zeit vom Mittwoch, dem 15. Januar 2025 um 00:00 Uhr, bis zum Sonntag, dem 19. Januar 2025 um 20:00 Uhr, ist Team Rocket in der Fashion Week: Übernahme wieder zurück in Pokémon GO.

Neben einigen Crypto-Pokémon, einem Raid-Tag mit Crypto-Ho-Oh und verschiedenen Boni gibt es im Event auch wieder eine Spezialforschung. Absolviert ihr sie, könnt ihr am Ende gegen Giovanni kämpfen und ein Crypto-Palkia erhalten.

Welche Aufgaben ihr in der Spezialforschung erledigen müsst, haben wir für euch zusammengetragen.

Fashion Week: Übernahme 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Erlöse 2 Crypto-Pokémon 10 Pokébälle Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel 1 Mysteriöses Teil

Stufen-Belohnung: Absolviert ihr alle Aufgaben dieses Schritts, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, 500 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit einem kostümierten Felino.

Fashion Week: Übernahme 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon 5 Sananabeeren Erlöse 5 Crypto-Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Team GO Rocket-Rüpel 3 Mysteriöses Teile

Stufen-Belohnung: Habt ihr diesen Schritt erledigt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Erfahrungspunkte, 1.000 Sternenstaub und eine Begegnung mit einem kostümierten Glibunkel.

Fashion Week: Übernahme 3/5

Aufgabe Belohnung Besiege den Team GO Rocket-Boss Arlo 2.500 Erfahrungspunkt Besiege den Team GO Rocket-Boss Cliff 2.500 Erfahrungspunkt Besiege den Team GO Rocket-Boss Sierra 2.500 Erfahrungspunkt

Stufen-Belohnung: Zusätzlich erhaltet ihr in diesem Schritt 2.500 Erfahrungspunkte, 1.500 Sternenstaub sowie ein Super-Rocket-Radar.

Fashion Week: Übernahme 4/5

Aufgabe Belohnung Finde den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hyperbälle Besiege den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 6 Top-Beleber

Stufen-Belohnung: Ihr erhaltet in diesem Schritt zusätzlich 3.000 Erfahrungspunkte, 2.000 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit einem kostümierten Absol.

Fashion Week: Übernahme 5/5

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 1.500 Sternenstaub Bereits erledigt! 1.500 Sternenstaub Bereits erledigt! 1.500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Am Ende dieses Schritts erhaltet ihr zudem noch 6.000 Erfahrungspunkte, 5.000 Sternenstaub sowie 3 Sofort-TMs.

Wie öfters in der Vergangenheit hat Team Rocket auch in diesem Event wieder ein bereits vorhandenes Event genommen und es für seine eigenen Zwecke übernommen. Auch dieses übernommene Event läuft weiterhin und bringt euch einige Inhalte: Fashion Week 2025 beginnt, bringt euch zwei starke Boni mit – Alle Infos zum Event.