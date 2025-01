Pokémon GO: Fashion Week 2025 beginnt, bringt euch zwei starke Boni mit – Alle Infos zum Event

Heute beginnt in Pokémon GO die Fashion Week 2025. Neben einigen verkleideten Pokémon, bringt euch das Event zudem noch 2 ziemlich starke Boni mit.

Was ist das für ein Event? Die Fashion Week ist ein Event, welches in den letzten Jahren immer mal wieder in Pokémon GO stattfand. Dieses Jahr startet das Event am Freitag, dem 10. Januar 2025 um 10:00 Uhr, und endet am Sonntag, dem 19. Januar 2025 um 20:00 Uhr.

Wie der Name schon vermuten lässt, haben sich einige Pokémon für euch im Event in Schale geschmissen und erscheinen kostümiert. Ein kostümiertes Pokémon feiert sogar sein Debüt im Spiel. Doch auch die Boni des Events sind nicht zu verachten.

Ab Mittwoch, dem 15. Januar 2025 um 00:00 Uhr, stößt außerdem Team Rocket zu dem Event dazu und startet die Fashion Week: Übernahme. Dabei bringt Team Rocket einige neue Crypto-Monster mit, wovon eines ein richtig starker Angreifer ist.

Alle Inhalte der Fashion Week 2025

Welche Boni gibt es im Event? Das Event kommt mit einigen starken Boni. Dabei handelt es sich um die folgenden:

doppelte Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Level 31)

erhöhte Chance auf die Shiny-Variante von Kirlia mit stylischem Look in der Wildnis

erhöhte Chance auf Shiny-Coifwaff in Feldforschungen und Raids

erhöhte Chance auf die Shiny-Varianten von Smettbo, Dragoran und Picochilla (alle mit stylischem Look) in Feldforschungen und Raids

Welches kostümierte Pokémon feiert sein Debüt? Picochilla mit stylischem Look wird mit dem Event erstmalig im Spiel zu finden sein. Entwickelt ihr das Pokémon, dann erhaltet ihr Chillabell mit stylischem Look. Picochilla kann mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es im Event? Die Pokémon, die in der Wildnis erscheinen, sind in dem Event angepasst. Dabei erscheinen die folgenden Pokémon hier häufiger:

Digda mit stylischem Look*

Eneco*

Haspiror*

Elezeba mit stylischem Look*

Coiffwaff*

Knirfish

Kirlia mit stylischem Look* (seltener)

Wenn ihr im Event an Raids teilnehmt, werdet ihr dabei die folgenden Pokémon antreffen:

1-Sterne-Raids:

Sheinux mit stylischem Look*

Picochilla mit stylischem Look*

Coiffwaff*

3-Sterne-Raids:

Smettbo mit stylischem Look*

Dragoran mit stylischem Look*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny gefunden werden.

Welche Feldforschungen gibt es im Event? Innerhalb des Events wird es auch angepasste Feldforschungen geben. Die folgenden Forschungen sind im Event verfügbar:

Aufgabe Belohnung Fange ein Coiffwaff 1.000 Erfahrungspunkte oder

1.000 Sternenstaub Laufe 1 km Coifwaff* Laufe 2 km Picochilla im stylischem Look* Mache Schnappschüsse von 5 verschiedenen wilden Pokémon Digda im stylischem Look* oder

Elezeba im stylischem Look* Gewinne 1 Raid Picochilla im stylischem Look* Gewinne 2 Raids Smettbo im stylischem Look* oder

Dragoran im stylischem Look*

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? In dem Event wird es auch wieder eine Sammler-Herausforderung sowie PokéStop-Showcases mit passenden Event-Pokémon geben.

Für 5 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr als Belohnungen 3.500 EP, 3.500 Sternenstaub, eine Event-Pose für euren Avatar sowie Begegnungen mit Dragoran und Picochilla im stylischen Look sowie Coifwaff.

Die Fashion Week 2025 ist nur eines von vielen Events, welches in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten und euch allerlei Inhalte mitbringen. Wenn ihr darüber einen Überblick verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO.