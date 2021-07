Pokémon GO: Spezialforschung „Bidiza” – Alle Belohnungen

In Pokémon GO dreht sich gerade alles um Bidiza. Eine eigene Spezialforschung bekommt das Monster auch noch. Hier findet ihr alle Schritte und Belohnungen.

Worum geht es? In Pokémon GO sind die Bidiza los. Am 01. Juli erreicht das aktuelle Bidiza-Event mit der “Bidiza-Übernahme” seinen Höhepunkt. Ab 10:00 Uhr tauchen Bidiza nochmal verstärkt in der Wildnis auf, sind als Belohnung in der Kampfliga verfügbar und besetzen die Raids.

Da man nie genug Bidiza haben kann, gibt es zum Event auch noch die Spezialforschung “BIDIZA”. Damit ihr eine Übersicht über alle Aufgaben und Belohnungen habt, zeigen wir euch hier alle Schritte der Forschung.

Spezialforschung „Bidiza” – Schritte

Insgesamt gibt es 4 Stufen bei der Spezialforschung, wobei ihr euch zwischendrin zwischen mehreren Optionen entscheiden könnt.

Die Aufgaben sind recht leicht zu lösen und sollten ohne Probleme zu erledigen sein.

„Bidiza” Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon Bidiza-Begegnung Fange 6 Pokémon vom Typ Normal 3 Sananabeeren Fange 3 Bidiza Bidiza-Begegnung

Stufenbelohnung: Habt ihr die Stufe abgeschlossen, bekommt ihr eine Begegnung mit Bidiza, 399 EP sowie 399 Sternenstaub.

Nun müsst ihr euch entscheiden: Entweder ihr wählt den Forschungsweg “Wähle Bidiza” oder den Forschungsweg “Bidiza…?”. Die Unterschiede bei den Belohnungen sind aber minimal.

Ihr müsst euch zwischen Bidiza und Bidiza entscheiden

„Bidiza” Schritt 2a/4 – Wähle Bidiza!

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon vom Typ Normal Bidiza-Begegnung Mache einen Schnappschuss von Bidiza 3 Sananabeeren Fange 5 Bidiza Bidiza-Begegnung

„Bidiza” Schritt 2b/4 – Bidiza…?

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon vom Typ Normal Bidiza-Begegnung Mache einen Schnappschuss von Bidiza 3 Himmihbeeren Fange 5 Bidiza Bidiza-Begegnung

Stufenbelohnung: Für den Abschluss der Stufe gibt es erneut eine Begegnung mit Bidiza, 399 EP sowie 399 Sternenstaub – egal, welchen der beiden Wege ihr gewählt habt.

Nun könnt ihr erneut zwischen zwei Varianten wählen. Entweder ihr stürzt euch auf “Nerven aus Stahl” oder auf “Nistet am Wasser”.

Ihr dürft euch erneut zwischen Bidiza oder Bidiza entscheiden

„Bidiza” Schritt 3a/4 – Nerven aus Stahl

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Supertränke Mache einen Schnappschuss von Bidiza Bidiza-Begegnung Fange 10 Bidiza 5 Himmihbeeren

„Bidiza” Schritt 3b/4 – Nistet am Wasser

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Pokébälle Mache einen Schnappschuss von Bidiza Bidiza-Begegnung Fange 10 Bidiza 3 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Auch für diese Stufe gibt es wieder eine Bidiza-Begegnung, 399 EP sowie 399 Sternenstaub. Das gilt erneut für beide Wege.

„Bidiza” Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Fange 5 Bidiza Bidiza-Begegnung Fange 10 Bidiza Bidiza-Begegnung Fange 15 Bidiza Bidiza-Begegnung

Stufenbelohnung: Habt ihr die letzte Stufe der Bidiza-Aufgabe geschafft, gibt es eine letzte Bidiza-Begegnung sowie 399 EP. Außerdem bekommt ihr einen schicken Bidiza-Hut für euren Avatar.

Wie gefällt euch der Bidiza-Tag? Habt ihr mittlerweile genug Bidiza in eurer Sammlung oder braucht ihr dringend noch mehr? Habt ihr überhaupt noch andere Pokémon als Bidiza? Erzählt es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO!