Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Mega-Kangama richtig

Mega-Kangama kehrt zu Pokémon GO zurück. Wie ihr es euch schnappt? Das lest ihr hier.

Wann läuft der Mega-Raid-Tag? Am Samstag, den 3. Mai 2025. Er findet von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Was ist das besondere an Mega-Kangama? Der Raid mit Mega-Kangama bringt euch die Gelegenheit, euch das normale Kangama zu sichern. Warum ist das spannend? Weil Kangama zu den regionalen Pokémon gehört, die es hierzulande eigentlich nicht zu fangen gibt.

Eine sehr gute Chance also, euch den Pokédex-Eintrag zu sichern, wenn euch Kangama noch fehlt – und natürlich, euch Mega-Energie für die Mega-Entwicklung zu sichern.

Außerdem erhaltet ihr beim Raid-Tag auch eine erhöhte Shiny-Chance auf jedes Kangama, das ihr aus einem Mega-Raid fangt. Folglich haben Sammler auch hier eine gute Gelegenheit, sich ein begehrtes, schillerndes Pokémon zu sichern.

Darüber hinaus wird jedes Kangama, das ihr während des Events aus einem Mega-Raid fangt, die Attacke „Stampfer“ beherrschen.

Wie ihr den Tag nutzt? Das fassen wir euch hier zusammen.

Mega-Raid-Tag mit Mega-Kangama – Inhalte, Boni, Tipps

Nutzt Boni am Mega-Raid-Tag: Grundsätzlich sind während des Events ein paar Boni aktiv, die ihr ausnutzen solltet.

Das wichtigste sind die fünf kostenlosen Raid-Pässe, die ihr während des Events bekommen könnt. Mit dem Standard-Raid-Pass, den ihr jeden Tag erhaltet, könnt ihr also auf bis zu sechs Pässe kommen.

Aber: Den nächsten Gratis-Pass gibt es immer erst, wenn ihr den letzten aufgebraucht habt. Folglich solltet ihr immer wieder an Arenen drehen, um den nächsten zu erhalten. Geht also so vor:

Erledigt einen Mega-Kangama-Raid

Geht zur nächsten Arena

Dreht die Scheibe und holt euch euren Pass ab

Bekämpft Mega-Kangama erneut

Zudem ist das Fern-Raid-Limit an diesem Tag auf 20 erhöht, statt auf 5. Das gilt von 02:00 Uhr am Samstag bis 05:00 Uhr am Sonntag. Das gilt auch für alle anderen Raids – falls ihr also Fern-Raids für was anderes als Kangama einsetzen wollt, ist das eine Option.

Löst die befristete Forschung: Während des Event-Zeitraums läuft eine befristete Forschung, die euch Sternenstaub bringt. Die könnt ihr mit den Raids quasi nebenbei abarbeiten, und Sternenstaub kann man immer gebrauchen.

Wie kriege ich Mega-Kangama? Da ihr nur das normale Kangama aus dem Raid bekommt, müsst ihr es dann noch über Mega-Energie entwickeln. Ihr braucht 200 Einheiten davon für Kangama. Die kriegt ihr aus den Raids – und je schneller ihr diese besiegt, desto mehr bekommt ihr am Ende.

Wie besiege ich Mega-Kangama? Das Gute an diesem Raid ist, dass man Mega-Kangama theoretisch alleine besiegen kann. Allerdings wird es deutlich einfacher, mit mehr Trainern. Außerdem seid ihr dann schneller und erhaltet mehr Mega-Energie. Wir empfehlen also eher drei Trainer und gute Konter.

Besonders mit Kampf-Attacken kann man Mega-Kangama zusetzen. Zu den besten Optionen gehören Mega-Lucario und Mega-Scaraborn, ansonsten bekannte Favoriten wie Meistagriff, Terrakium und andere Kampf-Monster. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Kangama.

Was bringt das Event-Ticket? Im Shop findet ihr auch ein optionales Event-Ticket, das 5,49 Euro kostet. Die oben genannten Boni könnt ihr aber alle ohne Ticket nutzen.

Das Event-Ticket bringt euch acht weitere Raid-Pässe, die ihr immer nach dem letzten Verbrauch von Arenen abholen könnt, sowie die erhöhte Chance auf XL-Bonbons nach Raids, 50 % mehr EP nach Raids und doppelten Sternenstaub nach Raids. Wichtig: Auch diese Boni gelten nur von 14:00 bis 17:00 Uhr am Event-Tag.

Wie geht es weiter? Der Raid-Tag mit Mega-Kangama ist eines der ersten Events im neuen Monat. Der hat aber noch jede Menge weitere Termine im Gepäck, wie beispielsweise den Kronen-Clash und eine Rocket-Übernahme. Damit ihr wisst, was los ist, könnt ihr hier vorbeischauen: Wir zeigen euch alle Events im Mai 2025 bei Pokémon GO.