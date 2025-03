Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Mega-Absol richtig

Mega-Absol ist am Wochenende in Pokémon GO unterwegs. So nutzt ihr den Raid-Tag mit dem Monster richtig.

Wann ist das Event? Der Raid-Tag mit Mega-Absol findet am Sonntag statt. Das ist der 23. März 2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Absol ist ein Unlicht-Pokémon, das in den Spielen Rubin und Saphir erstmal auftauchte. In der späteren sechsten Spielgeneration erhielt es dann eine Mega-Form, die ihr nun am Raid-Tag in Pokémon GO fangen könnt.

So kriegt ihr Mega-Absol:

Besiegt Mega-Absol im Mega-Raid.

Nach dem Kampf könnt ihr das normale Absol fangen.

Ihr erhaltet darüber hinaus Mega-Energie. Je schneller der Raid erledigt ist, desto mehr Energie gibt es.

Habt ihr genug Energie, könnt ihr eines eurer gefangenen Absol nutzen, um die Mega-Entwicklung durchzuführen.

Da man meist mehrere Mega-Raids braucht, um die nötige Mega-Energie freizuschalten, solltet ihr den Mega-Raid-Tag mitnehmen, falls ihr bislang noch kein Mega-Absol habt. Denn es gibt nützliche Boni.

Tipps zum Mega-Raid-Tag mit Mega-Absol

Diese Boni gelten: Während des dreistündigen Event-Zeitraums solltet ihr beachten, welche Boni aktiv sind.

Ihr bekommt bis zu 5 Gratis-Pässe von Arenen, die ihr dreht. Aber: Immer erst, wenn der letzte aufgebraucht ist.

Es gibt ein erhöhtes Fern-Raid-Limit von 20 Teilnahmen. Das gilt sogar von 01:00 Uhr morgens bis zum nächsten Tag, 04:00 Uhr.

Es gibt eine erhöhte Shiny-Chance bei Absol, die ihr in Mega-Raids fangt.

Außerdem kann Absol die Attacke „Wirbler“ im Event lernen.

Um so viele Raids wie möglich abzuschließen, solltet ihr nach jedem Raid zur nächsten Arena weiterziehen. Dort könnt ihr euch den nächsten Pass abholen und auch gleich wieder ein Mega-Absol herausfordern, sollte dort eins sein. Die Chance ist recht hoch, während des Raid-Tages werden die meisten Arenen von Mega-Absol besetzt sein.

Wie besiegt man Mega-Absol? Als Unlicht-Pokémon Mega-Absol ist sehr anfällig gegen Kampf-Attacken. Auch Käfer und Feen setzen ihm zu. Verwendet am besten Pokémon wie Mega-Lucario, Terrakium, Mega-Rayquaza oder andere passende Konter.

Die 20 besten Konter gegen Mega-Absol haben wir hier zusammengefasst.

Wie viele Trainer braucht man? Ein erfolgreicher Kampf gegen Mega-Absol ist sogar schon alleine möglich. Zumindest, wenn man gute Konter auf einem hohen Level dabei hat. Bei weniger idealen Pokémon solltet ihr mit zusätzlichen Trainern angreifen.

Befristete Forschung: Während des Events läuft eine befristete Forschung. Dort erhaltet ihr bei Abschluss der Aufgaben Sternenstaub.

Ticket im Shop: Der Shop wird ein Event-Ticket anbieten, das 5 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) kostet. Damit bekommt ihr weitere Boni. Wichtig: Die oben genannten Boni gelten auch ohne Ticket.

Im Ticket stecken:

Bis zu acht weitere Raid-Pässe von Arenen

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons in Raids

50 % mehr EP beim Sieg gegen Raids

Doppelter Sternenstaub bei Raids

Diese Boni gelten allerdings nur im Event-Zeitraum. Überlegt euch also, ob ihr diese Boni braucht, oder euch das Event auch ohne Ticket genügt.

Tatsächlich ist der Raid-Tag nicht der einzige spannende Termin an diesem Wochenende. Während ihr am Sonntag Mega-Absol herausfordern könnt, trefft ihr am Samstag überall auf Karnimani. Denn das kleine Wasser-Krokodil kommt im Rahmen seines eigenen Community Day Classic zurück ins Spiel. Der Fang lohnt sich, denn seine Entwicklung Impergator ist verdammt stark. Alle Infos zum Community Day Classic mit Karnimani gibt’s hier.