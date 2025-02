Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit dem entfesseltem Hoopa richtig

Am Wochenende könnt ihr das entfesselte Hoopa in Pokémon GO fangen. Wir zeigen euch alle Infos zum Raid-Tag, die ihr wissen müsst.

Wann kann ich Hoopa fangen? Der Raid-Tag mit dem entfesselten Hoopa startet am Samstag, dem 15. Februar, um 14:00 Uhr. Schluss ist dann um 17:00 Uhr. Ihr habt also drei Stunden Zeit, um es zu fangen.

Wie kann ich Hoopa fangen? Es wird im Event-Zeitraum als Fünf-Sterne-Boss auf den meisten Arenen im Spiel erscheinen.

Was ist das für ein Pokémon? Hoopa ist ein mysteriöses Pokémon, das in seiner entfesselten Form die Typen Unlicht und Psycho hat. Es gibt auch eine gebannte Form vom Typ Psycho / Geist, die aber merklich schwächer ist. Am Samstag gibt es aber das entfesselte Hoopa, das zu den besten Angreifern im Spiel zählt.

Kann Hoopa shiny sein? Nein, die schillernde Form ist in Pokémon GO noch nicht aktiviert und kann beim Event nicht gefangen werden.

Welche Boni laufen? Während des Raid-Tag-Events erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr Arenen dreht. Folglich könnt ihr, mit den zwei Standard-Gratis-Pässen pro Tag, sieben Raids gegen Hoopa spielen, wenn ihr möchtet.

Außerdem ist das Fern-Raid-Limit von 02:00 Uhr morgens bis Sonntagfrüh, 05:00 Uhr auf 20 erhöht. Ihr könnt also auch weltweit in Raids einsteigen, hier gibt es aber keine Gratispässe.

Im Shop: Darüber hinaus gibt es ein Event-Ticket, das 5 US-Dollar kostet (in Euro vrstl. ähnlich). Das bringt euch 8 weitere Raid-Pässe beim Drehen, sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons nach Raids sowie 50 % zusätzliche EP und doppelten Sternenstaub nach Raids. Die gelten auch am 15. Februar von 14:00 bis 17:00 Uhr. Das Ticket ist aber optional.

Wie besiegt man das entfesselte Hoopa?

Starke Konter gegen Hoopa: Tatsächlich ist das entfesselte Hoopa mit seiner Typenkombination ein seltener Fall, denn es ist extrem anfällig gegen Käfer-Attacken. Damit gehört es zu den wenigen Raid-Bossen, gegen die eure Käferpokémon tatsächlich eine richtig starke Option sind. Eine Liste der besten Konter gegen das entfesselte Hoopa findet ihr hier.

Somit sind einige eurer besten Kämpfer gegen Hoopa folgende:

Mega-Pinsir

Mega-Scherox

Mega-Skaraborn

Mega-Bibor

Genesect

Aber auch andere Käfer sind eine gute Wahl. Schaut aber unbedingt darauf, dass ihr auch Käfer-Attacken verwendet, und nicht versehentlich Moves anderer Typen bei euren Pokémon aktiv sind.

Nutzt Team-Play: Denkt bei Raids daran, dass Team-Play-Feature zu aktivieren, wenn ihr in einer Gruppe angreift. Dann wird euer Schaden erhöht und ihr könnt den Gegner schneller besiegen.

Wie viele Trainer brauche ich? Das entfesselte Hoopa war letztes Mal, als es im Spiel war, ein extrem schwierig zu besiegender Gegner im Top-Raid. Das ist diesmal zum Glück nicht der Fall. Gegen den 5-Sterne-Boss könnten schon zwei Trainer mit mächtigen Käfer-Pokémon reichen. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr mit mehr Trainern angreift.

Das meiste herausholen: Die drei Stunden am Samstag gehen schnell rum, deshalb solltet ihr von Raid zu Raid wandern, um so viele Raid-Pässe wie möglich abzuholen. Denn: Den nächsten Gratis-Pass gibt es immer erst, wenn ihr den letzten aufgebraucht habt.

Somit bietet es sich an, viele Arenen hintereinander zu besuchen und Hoopa so oft wie möglich zu besiegen. Dann kriegt ihr viele Bonbons und habt eher die Chance, ein gutes Exemplar mit starken Werten einzusammeln. Denn die sind selten – mehr zu Vier-Sterne-Pokémon in Pokémon GO lest ihr hier.