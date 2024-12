Pokémon GO: So nutzt ihr den Fusions-Raid-Tag mit Necrozma morgen richtig

In Pokémon GO steigt ein Raid-Tag mit Necrozma. Alles zum sogenannten Fusions-Raid-Tag erfahrt ihr hier.

Wann läuft das Event? Der Fusions-Raid-Tag mit Necrozma startet am 14. Dezember 2024 um 14:00 Uhr. Er läuft dann drei Stunden, Schluss ist um 17:00 Uhr.

Welche Boni gelten?

Ihr erhaltet bis zu fünf zusätzliche Gratis-Raid-Pässe beim Drehen von Arenen. Es gibt immer erst einen neuen Pass, wenn euer letzter Gratis-Pass aufgebraucht ist. Da ihr in der aktuellen Season jeden Tag 2 Gratis-Pässe erhaltet, könnt ihr 7 kostenlose Raids einplanen.

Es gibt eine erhöhte Shiny-Chance für Necrozma.

Das Fern-Raid-Limit liegt an diesem Tag bei 20.

Was ist in den Raids? Ihr trefft in Raids auf die zwei Necrozma-Varianten:

Necrozma Abendmähne

Necrozma Morgenschwinge

Das sind die Versionen von Necrozma, die sich entweder mit Solgaleo oder Lunala verbunden haben.

Wichtiges: Nach dem Raid fangt ihr nicht die Fusions-Form, sondern die reguläre Form von Necrozma. Ihr erhaltet dazu aber die Fusions-Energie für die jeweilige Variante, die ihr bekämpft habt.

Abendmähne bringt Solar-Fusionsenergie

Morgenschwinge bringt Lunar-Fusionsenergie

Zur Fusion: Die Energie könnt ihr wiederum nutzen, um euer Necrozma mit einem Solgaleo oder Lunala zu fusionieren. Ihr braucht für jede der Fusionen 1.000 entsprechende Energien, 30 Necrozma-Bonbons und 30 Cosmog-Bonbons. Zudem braucht ihr Solgaleo oder Lunala bereits in der Sammlung. Sie entwickeln sich aus Cosmog.

Einen genaueren Guide zur Fusion von Necrozma findet ihr hier.

Was macht Necrozma Abendmähne und Morgenschwinge aus?

Beide Pokémon gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Zudem bieten sie spezielle Abenteuereffekte.

Necrozma Abendmähne bringt Stahlgestirn: Diese Attacke könnt ihr außerhalb von Kämpfen aktivieren, wenn ihr 3.000 Sternenstaub und 3 Necrozma-Bonbons einsetzt. Dann werden für 10 Minuten Pokémon angelockt, die sonst nur tagsüber erscheinen. Zudem könnt ihr Entwicklungen durchführen, die nur tagsüber funktionieren. Und mit Glück trifft man Wuffels an, das sich zu Wolwerock in der Zwielichtform entwickeln kann.

Necrozma Morgenschwinge bringt Schattenstrahl: Das Gegenstück zu Stahlgestirn kostet ebenfalls 3.000 Sternenstaub und 3 Necrozma-Bonbons. Es lockt für 10 Minuten Nacht-Pokémon an, kann aber ebenfalls Wuffels mit dem Potenzial zur Zwielichtform-Entwicklung anlocken.

Wie besiege ich Necrozma und nutze das Event?

Wie nutze ich den Raid-Tag? Überlegt euch, welche Fusion ihr durchführen wollt und welche Energie ihr dementsprechend braucht. Um an die nötige Energie zu kommen, werdet ihr einige Raids durchführen müssen. Wandert also los und arbeitet so viele Arenen ab, wie möglich, um auch immer schnell an die neuen Raid-Pässe zu kommen.

Necrozma besiegen: Abendmähne gehört zu den Typen Psycho und Stahl, Morgenschwinge zu Psycho und Geist. Nutzt also Pokémon, die stark gegen diese Typen sind:

Gegen Abendmähne: Geist und Unlicht, alternativ Boden und Feuer

Gegen Morgenschwinge: Geist und Unlicht

Eine genaue Übersicht starker Konter gegen Necrozma findet ihr hier. Necrozma ist ein starker Raid-Gegner, kann aber theoretisch mit 2 bis 3 Trainern geschlagen werden. Nutzt hierfür aber die besten Konter auf hohem Level. Einfacher wird es, wenn ihr mit mehr Trainern in den Raids antretet. Dafür könnt ihr beispielsweise die Campfire-App nutzen, oder versuchen, über die Freundesliste Raids beizutreten. Dafür braucht man dann aber wiederum Fernraid-Pässe, die es nicht gratis zum Event gibt.