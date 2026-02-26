Pokémon GO bringt einen neuen Käfer und die Chance, euch ein seltenes Shiny zu sichern

Die Käferkrabbelei in Pokémon GO wurde angekündigt. Für die Käfersammler unter euch gibt’s jede Menge spannende Ziele.

Wann startet die Käferkrabbelei? Start ist am Dienstag, den 17. März um 10:00 Uhr. Schluss ist eine knappe Woche später am Montag, den 23. März 2026 um 20:00 Uhr.

Welches neue Pokémon erscheint? Ihr könnt euch auf das Debüt von Sensect freuen. Seine letzte Entwicklung war schon in den Hinweisen des ersten Teasers zur neuen Season zu sehen, nun steht sein Debüt bereits bevor.

Sensect ist ein Käfer-Pokémon der achten Generation und hat zwei Entwicklungen zu bieten: Keradar und Maritellit. Letzteres hat auch eine Gigadynamax-Form, aber auf die werden wir wohl noch ein wenig warten müssen. In Pokémon GO werden die Entwicklungen 25 und 100 Bonbons kosten.

Wie fange ich Sensect? Nach aktuellem Stand wird Sensect erstmal in Stufe-1-Raids erscheinen. Außerdem könnt ihr es im Rahmen des neuen GO Pass fangen, der während des Events aktiv sein wird. Sensect wird in der Gratis-Variante des Passes zu fangen sein.

Doch auch abseits von Sensect hat das Insekten-Event einiges zu bieten.

Besondere Shiny-Chancen im Insekten-Event

Ihr habt im neuen Event eine bessere Chance, euch drei Pokémon als Shiny zu sichern:

  • Paras
  • Wadribie
  • Wommel

Was ihr beachten müsst: Die drei haben eine erhöhte Shiny-Chance, wenn sie von normalen Lockmodulen angezogen werden. Aber: Jedes der drei Pokémon hat einen bestimmten Zeitaum, in dem es angelockt wird.

  • Paras: 17. März, 10:00 Uhr bis 19. März, 10:00 Uhr
  • Wommel: 19. März, 10:00 Uhr bis 21. März, 10:00 Uhr
  • Wadribie: 21. März, 10:00 Uhr bis 23. März, 20:00 Uhr

Alle drei werden zeitgleich mit Thermopod angezogen, das aber keine erhöhte Shiny-Chance hat. Besonders Wadribie könnte für viele interessant sein, denn nur weibliche Wadribie können sich zu Honweisel weiterentwickeln. Dementsprechend selten sind Shiny-Honweisel. Hier hat man möglicherweise eine bessere Gelegenheit, sich eins zu erarbeiten.

Ansonsten trefft ihr in der Wildnis auf Raupy, Lithomith, Thermopod, Micrick und Sichlor. In Raids erscheinen Sensect, Pinsic, Scherox und Axantor.

GO Pass beim Event: Der Gratis-GO-Pass wird mit Eventstart freigeschaltet. Im Pass stecken unter anderem Sensect, weitere Event-Pokémon und typische Belohnungen wie Lockmodule, EP, Sternenstaub und mehr. Es gibt auch wieder eine kostenpflichtige Deluxe-Variante, die mehr Boni bringt.

Der Pass bringt auch wieder zwei Meilensteine mit: Auf Stufe 1 schaltet ihr doppelte Fang-EP für gute, großartige und fabelhafte Würfe frei.

Auf Stufe 2 folgen dann doppelte Fang-Bonbons. In der Deluxe-Variante sind es dreifache Bonbons.

Die Käferkrabbelei ist ein Event für Sammler, die auf der Jagd nach neuen Pokémon oder frischen Shinys sind. Doch sie stellt nicht den einzigen interessanten Termin im kommenden Monat dar. Neben ihr steht auch der Start der neuen Season an, sowie jede Menge andere Events – alle im März 2026 in Pokémon GO findet ihr hier.

