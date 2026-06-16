Trainer fängt das vielleicht seltenste Monster, dass es in Pokémon GO gibt

Manche Monster haben eine so verschwindend geringe Chance in Pokémon GO zu erscheinen, dass hier mehr als eine ordentliche Portion Glück benötigt wird. Ein Trainer hat genau das erwischt.

Während es Monster gibt, die in Hülle und Fülle erscheinen, gibt es auch seltenere Exemplare. Für manche Konstellationen wird einiges an Glück benötigt, um sie zu erwischen.

Eine mehr als seltene Kombination hat ein Trainer erhalten, von der er in den sozialen Medien berichtet. Und das Exemplar kann sich mehr als sehen lassen.

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Mehr geht nicht

Was ist das für ein Monster? Der Trainer zeigt in einem Beitrag auf Reddit, dass er ein fantastisches Mewtu erhalten hat. Das Monster besitzt volle IV-Werte und ist zudem auch noch Shiny. Und als wäre das nicht schon genug, besitzt das Mewtu auch noch einen Spezialhintergrund.

Die Chancen auf ein Monster, das sowohl volle IV-Werte hat, als auch Shiny ist und einen Spezialhintergrund besitzt, sind verschwindend gering. Da Mewtu nicht nur beliebt, sondern auch einer der stärksten Angreifer in Pokémon GO ist, ist die Freude des Trainers entsprechend gewaltig.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

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Wo hat der Trainer das Monster erhalten? Wie er berichtet und wie auch durch den Spezialhintergrund ersichtlich ist, hat der Trainer das Mewtu bei der lokalen Ausgabe des diesjährigen GO-Fests in Kopenhagen erhalten.

Nachdem der Trainer anfangs Internetprobleme durch die riesige Anzahl an Trainern vor Ort hatte und der technische Support nur empfehlen konnte, es am nächsten Tag nochmal zu probieren, gelang es dem Trainer nach Verlassen des Geländes vom GO Fest, noch einen einzigen Raid zu absolvieren.

Und das hat sich gelohnt: Denn genau der hat ihm das Mewtu beschert, auf das ein Großteil der Trainer von Pokémon GO wohl neidisch sein dürfte. Das anfängliche Pech des Trainers wurde am Ende also doch noch belohnt.

Habt ihr ein ähnlich seltenes Monster? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den nächsten Wochen im Spiel noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht, in der wir alle Events im Juni 2026 in Pokémon GO für euch gesammelt haben.