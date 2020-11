Niantic bestätigte bereits, dass manche Mega-Pokémon in einer Jahreszeit stärker werden als andere. Ein Mega Rexblisar wird wohl von der ersten Jahreszeit verstärkt werden und die rausgeworfenen Pokémon könnten eher schwächer werden. In der nächsten Jahreszeit dürfte sich das dann wieder ändern.

Stattdessen wird Mega Rexblisar dann direkt im Anschluss in die Raids kommen und ist erstmalig verfügbar. Wir zeigen euch, was euch im Dezember bei den Mega Raids erwartet und was die Änderung für Auswirkungen hat.

