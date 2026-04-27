Pokémon GO: Schlurm fangen – So erhaltet ihr das neue Monster in Stählerner Entschluss

In einem neuen Event könnt ihr erstmals Schlurm in Pokémon GO erhalten. Wie das geht und was das Event noch mitbringt, hat sich MeinMMO für euch angeguckt.

Was ist das für ein Event? Das Event „Stählerner Entschluss“ startet am Dienstag, dem 28. April 2026 um 10:00 Uhr. Es läuft bis Montag, dem 4. Mai 2026 um 20:00 Uhr. Ab Donnerstag, dem 30. April 2026 um 0:00 Uhr schaltet sich dann auch Team GO Rocket in das Event ein.

Wie fange ich Schlurm? In dem Event könnt ihr erstmals Schlurm erhalten. Das Stahl-Monster stammt aus der 9. Generation und besitzt keine Entwicklungen. Direkt zum Debüt des Monsters könnt ihr es, etwas Glück vorausgesetzt, auch als Shiny bekommen.

Um Schlurm zu erhalten, müsst ihr euch in 3-Sterne-Raids im Event begeben. Nur hier könnt ihr das neue Monster erhalten.

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Welche Monster gibt es im Event? Ein Highlight neben Schlurm dürfte Meltan sein. Während ihr das Monster jederzeit aus der Wunderbox erhalten könnt, habt ihr in diesem Event wieder zeitweise die Möglichkeit, die Shiny-Variante des Monsters zu ergattern. Passend dazu ist auch die Abklingzeit der Wunderbox reduziert.

Zudem warten noch einige Monster im Event auf euch. Alle Monster, die ihr auch als Shiny erhalten könnt, sind mit einem * markiert.

In der Wildnis:

Magnetilo*

Stollunior*

Kastadur*

Gladiantri* (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Gramokles*

Schilterus*

Tanhel*

In 3-Sterne-Raids:

Schlurm*

In Feldforschungen:

Magnetilo*

Tannza*

Nasgnet*

Bronzel*

Rotomurf*

Kastadur*

Tanhel* (seltener)

Schilterus* (seltener)

Was steckt im GO-Pass? Wie zuletzt üblich, wird es auch in diesem Event wieder einen gesonderten GO-Pass geben, bei dem ihr in der kostenlosen sowie einer optionalen kostenpflichtigen Variante Fortschritt erzielen und Belohnungen abstauben könnt.

In der Zeit von Samstag, dem 2. Mai 2026 um 0:00 Uhr bis Montag, dem 4. Mai 2026 um 19:59 Uhr gibt es kein Limit, um Punkte im Pass zu sammeln.

Erreicht ihr Rang 1 im GO-Pass, dann schaltet ihr bis zum Ende des Events die doppelte Menge an Fang-Bonbons frei. Schaltet ihr Rang 2 frei, dann erhaltet ihr mehr Sternenstaub für Siege gegen die Rüpel von Team GO Rocket.

In der kostenfreien Variante warten die folgenden Belohnungen auf euch:

Begegnungen mit Tanhel*, Gladiantri*, Gramokles*, Meltan* und weiteren Monstern

ein Super-Rocket-Radar

mysteriöse Teile und Crypto-Scherben

Die Deluxe-Variante des Passes bringt euch unter anderem die folgenden Belohnungen:

weitere Begegnungen mit Stahl-Pokémon

einen zusätzlichen Super-Rocket-Radar

Mit Stählerner Entschluss startet zum Ende des Monats April nochmal ein Event. Doch auch im Mai geht es weiter mit unterschiedlichsten Inhalten im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, was euch im kommenden Monat erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.