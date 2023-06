Pokémon GO schenkt euch eine Box mit 61 Items – Das steckt drin

In Pokémon GO läuft unter dem Namen „Alte Freunde, neue Anfänge“ gerade ein regionales Mini-Event, das euch eine Box mit 61 Items bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was drinsteckt und welche Boni euch außerdem erwarten.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wurde ein neues Mini-Event gestartet, das unter dem Namen „Alte Freunde, neue Anfänge“ läuft. Dabei können sich Trainer in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien über ganz besondere Boni freuen.

So erhaltet ihr unter anderem eine kostenlose Box, die euch 61 Items bringt. Welche das sind und bis wann ihr sie bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wie lange läuft das Mini-Event? Das Mini-Event ist am 30. Mai 2023 um 09:00 Uhr Ortszeit gestartet und läuft bis zum 28. Juni 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Diese 61 Items erhaltet ihr jetzt kostenlos

Welche Items erwarten euch? Während dieses Event-Zeitraums findet ihr im Shop von Pokémon GO eine kostenlose Box. Diese befindet sich dort unter der Kategorie „Kostenlos“ neben eurer täglichen Box. Gefüllt ist sie mit folgenden Items:

30 Pokébälle

15 Hypertränke

15 Beleber

1 Lockmodul

Wie oft kann man die Box holen? Für jeden Trainer aus den genannten Regionen steht die Box jeweils einmal zur Abholung bereit.

Weitere Boni zum Mini-Event „Alte Freunde, neue Anfänge“

Kostenlose Inhalte: Doch die kostenlose Box ist noch nicht alles. So hält das Mini-Event noch folgende weitere kostenlose Boni für euch bereit:

Befriste Forschung „Alte Freunde, neue Anfänge“ Belohnung: Begegnungen mit Bisasam, Glumanda und Schiggy sowie entsprechende Bonbons

Ballon im Spiel, der euch Geschenke bringt

In vereinzelten Regionen können darüber hinaus spezielle „Pokémon GO“-Heißluftballons am Himmel gesichtet werden. Mit etwas Glück entdeckt ihr einen.

Kostenpflichtiger Bonus: Wem die kostenfreien Boni nicht genug sind, der kann sich im Ingame-Shop noch eine weitere Event-Box holen. Diese kostet euch 275 PokéMünzen und beinhaltet folgende Items:

15 Superbälle

10 Hyperbälle

1 Knursp

2 Glücks-Eier

Wie gefallen euch die Inhalte des Mini-Events „Alte Freunde, neue Anfänge“? Werdet ihr euch die kostenlose Box sichern? Oder hättet ihr euch andere Items gewünscht? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

