Salanga aus Pokémon GO treibt sich nicht nur in Wüsten herum, Spieler berichten von alternativen Fangorten

Aktuell könnt ihr Salanga in Pokémon GO fangen. Obwohl es eigentlich sehr exklusiv sein sollte, mehren sich Berichte in der Community, dass es einfacher zu erhalten ist, als angenommen.

Zurzeit findet in Pokémon GO die Umweltwoche 2026 statt. Neben dem kostümierten Corasonn und der Shiny-Variante von Tentagra dürfte vor allem ein Monster für viele Trainer hier interessant sein: Salanga. Das Monster feiert im Event sein Debüt und ist erstmals im Spiel zu fangen.

Bisher sah es so aus, dass wohl nur die wenigsten Trainer Salanga im Event finden dürften. Denn es soll nur einen ganz speziellen Bereich geben, in dem das neue Monster erscheint. In der Community lassen sich jedoch vermehrt Hinweise darauf finden, dass ihr das Monster einfacher erhalten könnt, als erwartet.

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Wer suchet, der findet – vielleicht

Wo sollte das Monster zu finden sein? In den offiziellen Informationen zum Event wurde angekündigt, dass ihr Salanga nur in wüstenähnlichen Biomen finden könnt. Das sorgte für Frust bei vielen Trainern, da dieses Biom in einigen Orten, beispielsweise in Deutschland, wohl nur schwer zu finden sein dürfte.

Wo findet die Community das Monster? Es gibt aktuell jedoch einige Trainer in den sozialen Medien, die davon berichten, wo sie das Monster überall bisher gefunden haben – abseits von Wüsten.

InsaneNutter berichtet auf Reddit von gleich mehreren Orten im Vereinigten Königreich, an denen das Monster gefunden wurde. Dabei fällt ihm auf, dass es sich bei all diesen Orten um Parks oder Gegenden von Sportvereinen handelt.

In einem weiteren Beitrag auf Reddit berichten Trainer davon, dass sie Salanga auch mitten in Städten, am Meer sowie an Flughäfen in großer Anzahl finden konnten.

Auch in einem dritten Beitrag auf Reddit wird von Trainern berichtet, dass das Monster in Städten, in der Nähe von Wasser sowie in Parks zu finden ist.

Kann ich sehen, wo Salanga zu finden ist? Einige Trainer äußern in den Beiträgen die Vermutung, dass Salanga in Gebieten zu finden ist, die auf der OpenStreetMap als Gestrüpp bzw. Buschland markiert sind („scrub“ im Englischen).

Der Nutzer glistening_viper hat auf Reddit dazu einen Link gepostet, mit dem ihr die OpenStreetMap auf unterschiedliche Gebiete untersuchen könnt. Passt ihr den Link leicht an und nutzt als Suchbegriff „scrub“, dann könnt ihr euch genau diese Gebiete anzeigen lassen und schauen, wo sie in eurer Gegend vorhanden sind.

Dafür müsst ihr nur diesem Link auf overpass-turbo.eu folgen, oben auf „Ausführen“ klicken und dann in eurer Gegend nach den markierten Stellen suchen.

Sind diese Informationen valide? Bedenkt, dass es sich bei all diesen Informationen um gesammelte Erfahrungen aus der Community handelt. Wie bereits erwähnt, sollte das Monster offiziell nur in Wüsten erscheinen. Die große Anzahl an anderslautenden Berichten lässt jedoch hoffen, dass ihr das Monster auch abseits von Wüsten finden könnt.

Wie sieht es bei euch aus? Konntet ihr das Monster auch schon abseits von Wüsten finden? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events in der nächsten Zeit noch anstehen, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.