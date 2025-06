Der Pokémon GO Road Trip kommt auch nach Deutschland – Lohnt sich der Besuch?

Pokémon GO hat neue Details zum Pokémon GO Road Trip 2025 enthüllt. Wir fassen zusammen, was euch beim Event erwartet.

Was ist der Pokémon GO Road Trip? Dieses Event wurde erstmals im Mai angekündigt. Grundsätzlich handelt es sich um ein besonderes lokales Event in insgesamt 7 europäischen Städten.

Diese Städte werden vom „Pokémon GO Truck“ besucht, der dort Halt macht. Die Städte und Termine sind folgende:

Manchester, England, 16. Juli 2025

London, England, 19. Juli 2025

Paris, Frankreich, 26. Juli 2025

Valencia, Spanien, 2. August 2025

Berlin am 9. August 2025

Den Haag, Niederlande, 16. August 2025

Köln vom 20. August bis zum 24. August (gamescom)

In Deutschland sind mit Köln und Berlin also zwei Stops eingeplant. Bei der gamescom wird der Truck während der Öffnungszeiten im Außenbereich der Halle 8 stehen.

Bereits bekannt war, dass rund um den Truck Aktionen wie Treffen mit bekannten Trainern und Community Ambassadors stattfinden werden, sowie dass es Aktionen wie Glücksrad, gemeinsame Raids, Fotomöglichkeiten und Ähnliches geben wird.

Nun hat Pokémon GO auch die Boni vorgestellt, die euch im eigentlichen Spiel erwarten. Anhand derer könnt ihr schauen, ob sich der Besuch für euch lohnt.

Diese Boni bringt der Road Trip 2025 in Pokémon GO

Am Truck: Wenn ihr den tatsächlichen Truck besucht, könnt ihr folgende Boni nutzen.

Pikachu im „Sommerlook“ erscheint in Stufe-1-Raids und bietet die Chance, mit einem Ortshintergrund der Stadt gefangen zu werden.

Es gibt besondere Feldforschungen, die ebenfalls ein Sommer-Pikachu bringen, wenn ihr alle löst.

Eine befristete Forschung bringt euch ein Knattox, 5 Sonderbonbons, 2.025 EP und Pokébälle.

Ihr erhaltet die dreifache Menge an Pokébällen an Stops und Arenen.

Es gibt mehr Stops und Arenen rund um den Truck.

Und die folgenden wilden Pokémon erscheinen am Truck: Sandan Alola-Kleinstein Alola-Georok Phanpy Toxiped Rollum Golbit Wolly



In der Stadt: Auch in den jeweiligen Städten könnt ihr Boni nutzen, wenn der Truck sie besucht. Die sehen so aus:

Ihr findet Pokébälle auf der Map, die funktionieren wie die Knapfel-Äpfel. Durch Antippen trefft ihr auf: Voltobal Lektrobal Tarnpignon Galar-Flunschlik

Lockmodule halten 3 Stunden.

Tauschen kostet nur die Hälfte an Sternenstaub.

Ihr erhaltet 5 Spezialtausche pro Tag.

Alola-Geowaz lernt „Walzer“, wenn ihr Alola-Georok weiterentwickelt.

Es erscheinen temporäre Stops und Arenen mit Lockmodulen in der Stadt.

Im Land: Die besuchten Länder erhalten 7 Tage vor der Ankunft des Trucks eine kostenlose befristete Forschung. Auch in der versteckt sich ein Sommer-Pikachu. Das gilt also in Großbritannien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Deutschland.

Was haltet ihr von dem Event? Plant ihr einen Besuch beim Truck ein, nutzt ihr die Stadt-Boni oder löst einfach nur die landesweite Forschung? Habt ihr überhaupt die Gelegenheit, den Truck zu besuchen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was der aktuelle Monat noch an Events bringt: Hier sind alle Events im Juni 2025 in Pokémon GO.