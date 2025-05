Pokémon GO Road Trip kommt im August in 2 deutsche Städte – Das sind sie

Der Pokémon GO Road Trip wurde angekündigt. Ihr habt in mehreren Städten die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Zwei Städte liegen dabei in Deutschland.

Was ist der Pokémon GO Road Trip? Bei dem Road Trip handelt es sich um ein lokales Event, welches in 7 europäischen Städten stattfinden wird. Hier wird es einen Pokémon-GO-Truck geben, der in den jeweiligen Städten haltmacht.

Neben der Möglichkeit, sich hier mit gleichgesinnten Trainern zu treffen, soll der Road Trip außerdem einige weitere Inhalte mitbringen.

Inhalte vom Road Trip in Pokémon GO

In welchen deutschen Städten findet der Road Trip statt? 2 der 7 Stationen des Trucks befinden sich in Deutschland:

Berlin am 9. August 2025

Köln vom 20. August bis zum 24. August (Gamescom)

Wo genau der Truck halten wird und in welcher Zeitspanne das sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In welchen weiteren europäischen Städten hält der Truck? Neben Berlin und Köln wird der Road Trip noch 5 weitere Stops in Europa einlegen.

Manchester, England, 16. Juli 2025

London, England, 19. Juli 2025

Paris, Frankreich, 26. Juli 2025

Valencia, Spanien, 2. August 2025

Den Haag, Niederlande, 16. August 2025

Was erwartet mich hier? Jeder Stop des Road Trips soll Trainern die folgenden Möglichkeiten bieten:

Treffen mit bekannten Trainern und Community Ambassadors

gemeinsame Raid-Kämpfe

Trainerkämpfe und Community-Challenges

Glücksrad mit Gewinnen

Truck mit interaktivem Spaß

Fotomöglichkeiten

Genauere Informationen darüber, um welche Trainer es sich handelt, welche Challenges es geben wird und welche Gewinne ihr bekommen könnt, sind bisher noch nicht bekannt.

Für alle Trainer, die sich in einem der Länder aufhalten, soll es obendrein Aktivitäten im Spiel geben. Unabhängig davon, ob sie den Road Trip besuchen können, oder nicht.

Bis zum Road Trip in Pokémon GO dauert es noch einige Wochen. Doch auch bis dahin gibt es noch einige Events im Spiel, an denen ihr, unabhängig von eurem Wohnort, teilnehmen könnt. Aktuell habt ihr beispielsweise erstmals die Möglichkeit, das legendäre Pokémon Wulaosu zu entwickeln.