Pokémon GO bringt morgen Regieleki in Raids – Wie stark ist das?

In Pokémon GO könnt ihr ab dem 13. Juli das legendäre Pokémon Regieleki herausfordern. Lohnt sich das?

Wann ist Regieleki in Raids? Regieleki ist ab Donnerstag, den 13. Juli in den Raids von Pokémon GO anzutreffen. Die Raids sind ab 10:00 Uhr Ortszeit verfügbar und bleiben bis zum 25. Juli 2023, ebenfalls bis 10:00 Uhr.

Zudem findet eine legendäre Raid-Stunde mit Regieleki am 19. Juli 2023 statt.

Was ist das Besondere an Regieleki? Es handelt sich um ein legendäres Monster, das bisher nur in den Top-Raids verfügbar war. Habt ihr die verpasst, bekommt ihr nun das erste Mal eine größere Gelegenheit, Regieleki zu fangen.

Es handelt sich also um ein recht seltenes Monster, das man sich schnappen sollte, wenn man den eigenen PokéDex vervollständigen will. Sammler sollten hier zuschlagen.

Kann Regieleki shiny sein? Nein, Regieleki ist noch nicht als Shiny in Pokémon GO zu bekommen. Wer es also nur auf die schillernde Variante abgesehen hat, wird sich gedulden müssen. Wann es kommt, ist bislang unbekannt.

Wie besiege ich Regieleki? Die besten Konter gegen Regieleki findet ihr hier.

Regieleki ist einer der legendären Raid-Bosse der Season Verborgene Edelsteine :

Wie stark ist Regieleki in Pokémon GO?

So stark ist Regieleki: Leider ist Regieleki bislang kein besonders spannendes Pokémon, was Kämpfe und Raids angeht.

In der PvP-Kampfliga spielt es laut den Rankings von PvPoke.com überhaupt keine Rolle. Weder in der Superliga, noch Hyper- oder Meisterliga kann es überzeugen. Dort solltet ihr auf andere Monster setzen.

Und auch in den Raids ist Regieleki nichts Besonderes. Es hat laut der Gamepress-Datenbank zwar ganz ordentliche Werte und kann mit den Attacken Donnerschock und Blitzkanone durchaus Schaden anrichten, doch bei den besten Angreifern vom Typ Elektro in Pokémon GO gibt es schlicht noch viel bessere Kandidaten.

Lohnt sich der Fang? Insgesamt ist Regieleki aktuell eher ein Pokémon, das man als Dex-Füller bezeichnen muss. Es hat lediglich Sammlerwert und wird benötigt, um die Sammlung zu vervollständigen.

Wenn ihr aber nach einem nützlichen Angreifer sucht, solltet ihr euch eher nach anderen Pokémon umschauen. Hier könnte ein überraschender Kandidat aber eine Option für euch sein: Quappo stellt sich gerade als gefährlicher Rocket-Gegner heraus.