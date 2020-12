Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Shnebedeck und Bonus für Zuhause

In Pokémon GO startet heute, am 29. Dezember, die Rampenlichtstunde mit Shnebedeck. Wir zeigen euch die Shinys und Boni für dieses Event.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde steht dann ein besonderes Pokémon im Mittelpunkt und ein Bonus rundet das Ganze ab.

Zur letzten Rampenlichtstunde in 2020 wird Shnebedeck vermehrt erscheinen. Das passt zum Weihnachtsevent, welches aktuell noch läuft.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Shnebedeck

Wann läuft die Rampenlichtstunde? Los geht es wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit. Genau eine Stunde sind die Boni dann aktiv.

Das sind die Boni: Natürlich ist der Haupt-Bonus das vermehrte Erscheinen von Shnebedeck. Außerdem werden die Spawns generell erhöht sein.

Dazu erhaltet ihr noch die doppelten EP für das Entwickeln von Pokémon. Es gibt also statt 1000 EP ganze 2000 EP pro Entwicklung. Wenn ihr ein Glücksei zündet, gibt es sogar 4000 EP.

Aktuell gibt es im Weihnachtsevent auch noch den Bonus, dass Glückseier eine Stunde anhalten. Ihr müsst also über das Event nur ein Glücksei zünden und könnt die ganze Stunde profitieren.

So lohnt sich der Bonus besonders: Wer kein Shnebedeck mehr braucht, kann entspannt vom Sofa aus spielen und hier könnt ihr den Bonus am besten ausnutzen. Entwickelt eine Stunde dauerhaft Pokémon und zündet dabei ein Glücksei. Ihr könnt dadurch über eine halbe Million EP verdienen, ohne das ihr nur ein Pokémon fangt oder eine Freundschaft hochlevelt.

Weitere Tipps zum schnellen Leveln findet ihr hier:

Pokémon GO Level Guide: EP farmen zum schnell leveln

Gibt es Shiny Shnebedeck? Ja, das Shiny könnt ihr bereits fangen. Ihr erkennt es gut, denn es ist blau-weiß anstatt grün-weiß:

Wie geht es 2021 weiter? Die ersten Events sind bereits angekündigt. Im Januar erwartet uns ebenfalls jeden Dienstag eine Rampenlichtstunde. Außerdem wird es weitere Events geben. Wir zeigen euch hier die Übersicht:

