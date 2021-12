Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Shnebedeck und EP-Bonus

Heute, am 21. Dezember 2021, findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Shnebedeck statt. Wir zeigen euch auf welchen Bonus ihr euch dabei heute freuen könnt und ob sich das kurze Event für euch lohnt.

Was ist das für ein Event? Wie jeden Dienstag, findet auch heute, am 21, Dezember, wieder eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO statt. Das Event dauert immer genau eine Stunde und setzt den Fokus auf ein bestimmtes Pokémon. Darüber hinaus erhaltet ihr während dieser Zeit einen besonderen Bonus.

In dieser Woche steht das Pflanzen- und Eis-Pokémon Shnebedeck im Mittelpunkt. Begleitet wird es außerdem von einem EP-Bonus.

Rampenlichtstunde mit Shnebedeck – Start & Boni

Wann startet die Rampenlichtstunde? Das kurze Event startet wie gewohnt pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr werdet dann eine Stunde lang überall Shnebedeck finden. Gegen 19:00 Uhr verschwinden diese auch schon wieder.

Welche Boni wird es geben? Während der Rampenlichtstunde spawnen überall in der Wildnis Shnebedeck. Setzt ihr zusätzlich einen Rauch, dann werden weitere Exemplare des Pflanzen- und Eis-Pokémon angezogen. Während des Events erhaltet ihr außerdem für jedes gefangene Monster doppelte Erfahrungspunkte (EP).

Gibt es Shiny-Shnebedeck? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Shnebedeck begegnen. Ihr erkennt es an seinen blauen Armen.

Shnebedeck und Rexblisar normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Shnebedeck?

Wie stark ist Shnebedeck? Shnebedeck und seine Weiterentwicklung Rexblisar stammen aus der 4. Spielegeneration und gehören zu den Pokémon der Typen Pflanze und Eis. Besonders starke Monster für den Einsatz in Raids sind sie beide nicht, weshalb ihr hierfür eher auf den einen oder anderen Kandidaten aus der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zurückgreifen solltet.

In der GO-Kampfliga kann Rexblisar allerdings durchaus überzeugen. Vor allem in der Super- und Hyperliga könnt ihr es bedenkenlos nutzen (via pvpoke.com). Darüber hinaus verfügt Rexblisar auch über eine temporäre Mega-Entwicklung, die mit ihrem Angriff in Raids punkten kann.

Wer sollte die Rampenlicht-Stunde nutzen? Trainer, die noch auf der Suche nach einem starken Pflanzen- und Eis-Angreifer für die PvP-Liga sind, sollten die Rampenlicht-Stunde heute nutzen. Und auch für eine Mega-Entwicklung kann sich ein starkes Exemplar lohnen. Natürlich kommen Shiny-Jäger bei diesem kurzen Event ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Aber auch Trainer, denen auf dem Weg zu Level 50 noch Erfahrungspunkte fehlen, sollten ihre Chance heute nutzen. Durch den Bonus erhaltet ihr für jedes gefangene Monster die doppelten EP. Durch das Setzen eines Glücks-Ei könnt ihr die EP außerdem für 30 Minuten noch einmal verdoppeln.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder ist das Event nicht so euer Ding und ihr setzt lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.