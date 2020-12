In Pokémon GO startet heute, am 22. Dezember, die Rampenlichtstunde mit Schneppke. Wir zeigen euch die Shinys und Boni im Event.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Jeden Dienstag findet dieses Event in Pokémon GO statt. Für eine Stunde wird dann ein besonderes Monster in den Mittelpunkt gestellt und erscheint überall.

Heute dreht sich alles um Schneppke. Das Eis-Pokémon gibt damit auch den Startschuss zum Weihnachtsevent, welches ebenfalls heute begonnen hat.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Schneppke

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet um 18:00 Uhr Ortszeit und geht genau eine Stunde lang. Danach gibt es wieder die normalen Spawns vom Weihnachtsevent.

Das sind die Boni: In der Stunde werden die Spawns erhöht sein und überall taucht Schneppke auf.

Zudem gibt es doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Statt einem Bonbon gibt es also zwei.

Gibt es Shiny Schneppke? Ja, das Pokémon könnt ihr bereits seit einigen Jahren als Shiny fangen. Es ist dann blau anstatt braun. Hier seht ihr die Shiny-Form:

Lohnt sich das Event? Die doppelten Bonbons für das Verschicken sind durchaus nützlich und können auch problemlos vom Sofa aus ergattert werden. Wer also nicht auf Shiny-Jagd ist, kann in der Stunde seine Pokémon-Box aussortieren und ein paar mehr Bonbons kassieren.

Das ist auch nützlich für die XL-Bonbons, denn 100 normale Bonbons können in ein XL-Bonbon umgewandelt werden. Wenn ihr viele Pokémon verschickt, lohnt sich dieser Umtausch durchaus.

Wie geht es weiter? Im Dezember wartet dann noch eine weitere Rampenlichtstunde auf euch. Am 29. Dezember steht Shnebedeck im Mittelpunkt.

Währenddessen läuft dann auch noch das Weihnachtsevent, welches bis zum 31. Dezember aktiv ist. Das erste Event für das neue Jahr ist ebenfalls schon bekannt:

