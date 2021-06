Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Quiekel und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 22. Juni 2021, die Rampenlichtstunde mit Quiekel. Wir von MeinMMO zeigen euch, ob sich das Fangen und der Bonus lohnen.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Für die Trainer in Pokémon GO findet jeden Dienstag ein einstündiges Event statt. In dieser Zeit steht ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt und spawnt währenddessen besonders häufig. Darüber hinaus erhalten die Spieler in dieser Zeit einen besonderen Bonus, der ebenfalls wöchentlich wechselt.

In dieser Woche steht das Boden- und Eis-Pokémon Quiekel im Rampenlicht. Außerdem erhalten Trainer während dieses Events beim Entwickeln von Pokémon doppelte Erfahrungspunkte (EP).

Lohnt sich Quiekel in Pokémon GO?

Auch wenn Quiekel selbst in Pokémon GO eher zu den schwächeren Pokémon gehört, solltet ihr dieses Monster nicht unterschätzen. Seine Weiterentwicklung Mamutel gehört nämlich zu den stärksten Eis-Pokémon im Spiel. Auch als Boden-Angreifer kann Mamutel überzeugen.

Rampenlichtstunde mit Quiekel – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert genau eine Stunde. Um 19:00 Uhr Ortszeit ist das Event somit schon wieder vorbei.

Das ist der Bonus: Neben den vielen Quiekel die euch während der Rampenlichtstunde begegnen, könnt ihr euch außerdem auf doppelte Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon freuen.

Gibt es Quiekel als Shiny? Ja, die schillernde Variante von Quiekel ist schon seit längerer Zeit in Pokémon GO verfügbar. Ihr erkennt es an seiner grünen Farbe.

Quiekel, Keifel und Mamutel normal und als Shiny

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Ja, die Rampenlichtstunde solltet ihr nutzen. Neben der Möglichkeit ein schillerndes Exemplar zu ergattern, könnt ihr Quiekel über Keifel zu Mamutel weiterentwickeln. Auch wenn Quiekel zunächst sehr unscheinbar aussieht, gehört seine Weiterentwicklung Mamutel zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Die doppelten Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon solltet ihr auf jeden Fall dann nutzen, wenn ihr sowieso vorhattet, bestimmte Pokémon zu entwickeln. Ansonsten ist es sinnvoller, sich heute auf das Fangen zu konzentrieren.

Werdet ihr an der heutigen Rampenlichtstunde teilnehmen oder ist Quiekel nicht so euer Fall? Welches Pokémon wünscht ihr euch für zukünftige Rampenlichtstunden in Pokémon GO? Schreibt es uns doch in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

Außerdem startet in wenigen Tagen das Bidiza-Event. Wir haben uns alles rund um dieses Event angesehen und für euch zusammengefasst.