Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Menki – Lohnt sie sich?

Heute startet die Rampenlichtstunde mit Menki in Pokémon GO. Lohnt sich das Event? Wir zeigen euch die Inhalte, Boni und ordnen das Pokémon für euch ein.

Wann startet die Rampenlichtstunde? Heute, am 27. August 2026, um 18:00 Uhr.

Welches Pokémon erscheint? Menki ist das Pokémon, das ihr während des Events an allen Ecken und Enden fangen könnt. Ihr kennt das Pokémon aus der ersten Generation. Das Kampf-Pokémon entwickelt sich weiter zu Rasaff und mittlerweile auch zu Epitaff.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet die doppelte Anzahl an Fang-Bonbons während der Rampenlichtstunde.

Aber lohnt es sich, die Stunde heute Abend einzuplanen?

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Warum ihr Menki bei der Rampenlichtstunde fangen solltet

So stark ist Menki: Menki selbst könnt ihr sowohl in Raids als auch im PvP weitestgehend vergessen, aber Epitaff (und mit Einschränkungen Rasaff) ist eine andere Nummer.

Epitaff und Rasaff überzeugen beide im PvP – insbesondere in der Hyperliga. Dort gehören sie zu den besten Pokémon, die ihr spielen könnt.

Vor allem gilt das, wenn die beiden die Attacke Zornesfaust beherrschen. Die gibt es glücklicherweise gerade ziemlich einfach zu erhalten: Sie ist Teil der exklusiven Attacken, die ihr im aktuellen Event PokémonXP & WM erhalten könnt.

Dafür müsst ihr lediglich Menki zu Rasaff, beziehungsweise Rasaff zu Epitaff entwickeln. Nur solltet ihr das eben vor Ende des kommenden Wochenendes tun.

Am Rande: In der Superliga sind Rasaff und Epitaff nicht besonders stark. In der Meisterliga könnt ihr zumindest Epitaff noch guten Gewissens ins Rennen schicken. Und in Raids sind beide nur bedingt zu empfehlen.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Der August neigt sich dem Ende zu, der September naht mit großen Schritten. Der bringt nicht nur jede Menge neue Events mit, sondern auch eine ganz neue Season. Dazu sind auch schon Infos verfügbar! Was in der neuen Season zu Pokémon GO ansteht, lest ihr hier.