Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Voltobal und mehr Sternenstaub

In Pokémon GO startet heute, am 16. März 2021, die Rampenlichtstunde mit Voltobal. Wir zeigen euch die Sternenstaub-Boni und das Shiny.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend findet in Pokémon GO die Rampenlichtstunde (Englisch “Spotlight Hour”) statt. Dabei wechselt aber jede Woche das Pokémon, das im Rampenlicht steht. Die Boni, die während des Events aktiv sind, rotieren von Woche zu Woche. Innerhalb der Event-Stunde beschränken sich nahezu alle Spawns in der Wildnis auf das Event-Pokémon.

Heute, am 16. März, steht das Pokémon Voltobal aus der ersten Generation im Rampenlicht. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO die wichtigsten Infos, die ihr zum Event braucht.

Spotlight mit Voltobal – Alle Infos

Wann ist Start? Wie gewohnt beginnt die Rampenlichtstunde heute wieder um 18:00 Uhr. Eine Stunde lang ist das Event dann aktiv und soll, wenn alles nach Plan läuft, um 19:00 Uhr enden.

Diese Boni sind aktiv: Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis von Pokémon GO Voltobal finden. Das passt gut zum Elektro-Event, das seit heute in im Spiel aktiv ist. Für euch ist die Stunde am Abend eine gute Chance, wenn ihr noch Pokémon oder Shinys für die Sammlung braucht.

Als besonderen Bonus erhaltet ihr im Spiel außerdem doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Weil dieser Staub eine der begehrtesten Ressourcen für die Trainer ist, haben Rampenlichtstunden mit diesem Bonus immer viele Teilnehmer.

Gibt es Shiny Voltobal? Ja. Spätestens seit der großen Kanto-Tour im Februar erhaltet ihr sowieso alle Shinys aus der 1. Generation in Pokémon GO. Doch Voltobal gibt es in seiner schillernden Form schon länger. Das Shiny kehrte mit der Safari-Zone in Philadelphia ins Spiel ein. Im nachfolgenden Bild seht ihr Shiny Voltobal und die Weiterentwicklung Lektrobal.

Die Shinys von Voltobal und Lektrobal unterscheiden sich deutlich von der “normalen” Version – Sie sind blau statt rot

Wie gut sind Voltobal und Lektrobal?

Darum solltet ihr das Event nutzen: Voltobal lohnt sich in erster Linie nur für die Leute unter euch, die noch auf der Suche nach der Shiny-Variante sind. Als Angreifer ist es durchaus zu vernachlässigen.

Bei Lektrobal sind die lohnenswerten Einsätze auch überschaubar. Höchstens in der Superliga kann man darauf zurückgreifen, wenn man wirklich kein anderes Elektro-Pokémon besitzt. Doch es gibt genug starke Alternativen, die Lektrobal alt aussehen lassen. Werft doch einen Blick auf die besten Angreifer in Pokémon GO, sortiert nach Typ.

Wer Gründe sucht, an der heutigen Rampenlichtstunde teilzunehmen, der sollte an den Shinys und dem erhöhten Sternenstaub festhalten. Wichtige Angreifer für eure Pokémon-Sammlung fangt ihr hier heute nicht. Doch wenn ihr schon mitmacht und Sternenstaub sammelt, dann aktiviert am besten noch ein Sternenstück, um eure Ausbeute zu erhöhen.

Seid ihr heute bei der Rampenlichtstunde mit dabei oder lasst ihr das Event diesmal ausfallen? Schreibt uns doch eure Begründung hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit den anderen Trainern aus.