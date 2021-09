Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Spoink und mehr Sternenstaub

Heute, am 7. September, startet in Pokémon GO die Rampenlichtstunde mit Spoink. Außerdem erhaltet ihr während des Events mehr Sternenstaub, weshalb ihr euch die Stunde nicht entgehen lassen solltet. Wir zeigen euch die wichtigsten Infos.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlichtstunde statt. Während des Events spawnt ein von den Entwicklern ausgesuchtes Pokémon deutlich häufiger im Spiel. Außerdem ist ein Bonus aktiv, der euch das Event noch schmackhafter machen soll.

Heute, am 7. September, steht das Psycho-Pokémon Spoink aus der dritten Generation im Mittelpunkt des Events. Dazu kommt ein Bonus, der euch mehr vom begehrten Sternenstaub bringt.

Rampenlichtstunde mit Spoink – Startzeit und Bonus

Wann ist Start? Die Rampenlichtstunde heute beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr. Eine ganze Stunde lang könnt ihr das Event dann auskosten. Gegen 19:00 Uhr sollten sich die Spawns dann wieder normalisieren und der Bonus abgeschaltet werden.

Nutzt heute diese Boni: Während der Rampenlichtstunde werden nahezu überall in der Wildnis Spoink spawnen. Das ist der erste große Bonus des Events. Dazu bringt euch jeder Fang eines Pokémon doppelt so viel Sternenstaub. Nutzt dazu noch ein Sternenstück, um noch mehr der begehrten Ressource zu verdienen.

Gibt es Shiny Spoink? Ja, ihr könnt Shiny Spoink schon seit 2019 in Pokémon GO fangen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Spoink?

Wie stark ist es? Weder Spoink noch Groink sind Pokémon, die man als besonders starke Angreifer betiteln kann. Sie kämpfen etwa durchschnittlich gut, haben aber deutlich bessere Alternativen. Als Psycho-Pokémon solltet ihr Angreifer wie Mewtu oder Latios mit in die Raidkämpfe nehmen.

Die besten Psycho-Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch in der großen Übersicht.

Für Shiny-Jäger hingegen kann sich das Event heute lohnen. Es bestehen die Chancen, Shiny Spoink abzugreifen.

Dazu kommt der Sternenstaub-Bonus, der das Event heute so richtig lohnenswert macht. Allein deshalb solltet ihr die Rampenlichtstunde heute nicht verpassen.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Rampenlichtstunde heute? Ist das ein Event, das ihr mitnehmt, oder lasst ihr die Stunde diesmal aus? In den nächsten Wochen erwarten euch noch viele weitere spannende Termine. Alle Events im September 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.