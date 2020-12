In Pokémon GO startet heute, am 1. Dezember 2020, die Rampenlichtstunde mit Jurob. Wir zeigen euch die Boni und Shinys.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag läuft dieses Event in Pokémon GO. In den Abendstunden von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr könnt ihr daran teilnehmen. Während des Events steht ein Pokémon im Rampenlicht. Ein Bonus macht das Ereignis noch attraktiver für euch.

In dieser Woche dreht sich die Spotlight-Hour um das Pokémon Jurob.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Jurob

Wann läuft die Rampenlichtstunde? Los geht es heute Abend wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde läuft das Event und ab 19:00 Uhr gibt es dann wieder die Spawns, die vor dem Start des Events aktiv waren.

Welche Boni gibt es? In der Rampenlicht-Stunde heute trefft ihr fast überall Jurob. Zündet ihr dazu noch ein Rauch-Modul, werdet ihr noch mehr Spawns dieses Pokémons finden.

Dazu erhaltet ihr doppelte Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon. Wenn ihr also noch ein paar Kandidaten in der Tasche habt, die ihr entwickeln könnt, dann lohnt sich das heute Abend noch mehr als sonst.

Gibt es Shiny Jurob? Ja! Für die Shiny-Sammler unter euch, die bisher noch kein Glück hatten, sind das gute Nachrichten.

Darum lohnt sich das Event: Ab jetzt geht es in Pokémon GO ab Level 40 aufwärts. Für jedes Level-Up von 41 bis 50 müsst ihr EP verdienen und Aufgaben lösen. Wem noch ein paar Erfahrungspunkte fehlen, der kann sie heute mit den Entwicklungen etwas aufstocken.

Besitzt ihr noch kein Shiny Jurob? Dann ist diese Rampenlicht-Stunde eine Gelegenheit für euch, so ein Exemplar zu fangen.

Was passiert jetzt noch? Das große GO-Beyond-Update ist aktiv und die Entwickler von Pokémon GO haben noch große Pläne für das Jahr 2020.

Wie die Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden im Dezember 2020 aussehen, ist schon klar. Es scheint, dass dieser Monat mit dem großen Community Day und den geplanten Events nochmal richtig groß wird.

Auf welches Ereignis im Dezember 2020 freut ihr euch am meisten bei Pokémon GO?