Pokémon GO: Einer der besten Angreifer bekommt sein eigenes Event, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Ihr braucht ein starkes Kapuno in Pokémon GO? Dann erhaltet ihr im Mai nochmal eine richtig gute Chance dazu.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic kehrt zurück, und das mit einem Top-Angreifer: Kapuno ist das Pokémon des Tages, das überall im Spiel erscheinen wird. Und das mit erhöhter Shiny-Chance!

Der ursprüngliche Community Day mit Kapuno lief im Juni 2022, ist also schon eine ganze Zeit her. Wer ihn damals verpasst hat, oder noch nicht mal gespielt hat, kann sich freuen. Denn Kapuno entwickelt sich zu einem der besten Pokémon im Spiel: Trikephalo.

Wann ist der Community Day Classic? Das Kapuno-Event läuft am 16. Mai, das ist ein Samstag. Start ist um 14:00 Uhr, Schluss um 17:00 Uhr.

Und welche Boni der Tag bringt, fassen wir hier für euch zusammen.

Kapuno und seine Entwicklungen

Alle Boni des Community Day mit Kapuni im Mai

Der wichtigste Bonus: Kapuno erscheint mit erhöhter Shiny-Chance. Damit habt ihr eine sehr gute Gelegenheit, euch die schillernde Variante zu sichern.

Der zweitwichtigste Bonus: Wenn ihr Duodino, Kapunos erste Entwicklung, zwischen dem Event-Start und 21:00 Uhr zu Trikephalo entwickelt, erlernt es die Attacke Wirbler. Die ist wichtig, um Trikephalo zu einem der besten Unlicht-Angreifer im ganzen Spiel zu machen. Solltet ihr noch ein Crypto-Kapuno oder -Duodino haben, solltet ihr dieses ebenfalls in diesem Zeitraum entwickeln.

Weitere Boni: Wie gewohnt bringt der C-Day Classic einige weitere Boni mit.

Jeder Fang bringt x3 EP

Rauch hält drei Stunden lang

Lockmodule halten eine Stunde lang. Sie ziehen auch über das Event-Ende hinaus, bis 21:00 Uhr, Kapuno mit erhöhter Shiny-Chance an. Gut, falls ihr zwischen 14:00 und 17:00 Uhr keine Zeit habt.

Schnappschussüberraschungen mit Kapuno.

Feldforschungen rund um Kapuno.

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Insgesamt ist das ein Community Day, den man nicht verpassen sollte, wenn man noch kein mächtiges Trikephalo in der Sammlung hat. Wer weiß, wann die Chance auf ein schillerndes Exemplar wiederkommt. Und auch die Jagd nach einem Vier-Sterne-Exemplar bietet an solchen Tagen zumindest bessere Chancen, da einfach extrem viele Gelegenheiten bestehen, eins zu erwischen. Was ein Vier-Sterne-Pokémon ausmacht, lest ihr hier.