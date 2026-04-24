Zwei Animes kämpften um die Krone des besten Kinofilms 2025, einen könnt ihr bald im Stream genießen

Gegen Ende 2025 kamen zwei Anime-Filme ins Kino, die sich das Rennen um den besten Anime-Film des Jahres lieferten. Einer davon konnte fast das Fünffache an Einnahmen des anderen Films generieren. Doch trotzdem startet er später im Stream.

Um welche beiden Filme geht es? Im Herbst 2025 erschienen nur wenige Wochen hintereinander Demon Slayer: Infinity Castle und Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. Bei beiden Filmen wurden Teile des jeweiligen Mangas als Anime umgesetzt. Sie werden also nicht mehr als reguläre Staffel erscheinen. So zumindest der aktuelle Plan.

In seiner Spielzeit konnte Demon Slayer über 741 Millionen US-Dollar (also 634 Millionen Euro) einspielen (laut Box Office Mojo). Damit übertraf sich das Franchise selbst und landete auf Platz 1 der umsatzstärksten Anime-Filme aller Zeiten.

Bei Chainsaw Man war es ein geringerer Umsatz. Der Film spielte über 162 Millionen US-Dollar (also 138 Millionen Euro) ein und erreichte damit nicht einmal ein Viertel der Einnahmen von Demon Slayer (laut Box Office Mojo). Trotzdem kam er bei den Fans gut an, auch bei unserem MeinMMO-Redakteur Niko.

Das Rennen um den umsatzstärksten Anime-Film hat in dem Fall also Demon Slayer gewonnen. Doch Chainsaw Man gewinnt dafür ein anderes Rennen, das sich nicht um die Umsatzzahlen, sondern um ein bestimmtes Startdatum dreht.

Video starten Demon Slayer: Trailer zum Film des Infinity-Castle-Arcs Autoplay

Einer der Filme landet jetzt im Stream

Wann ist der Streaming-Start der beiden Filme? Wie Crunchyroll nun bekannt gegeben hat, startet der Film zu Chainsaw Man am 1. Mai 2026 offiziell auf der Streaming-Plattform. Der Film wird mit einer Auswahl an Untertiteln und Synchronfassungen verfügbar sein, was bedeutet, dass man ihn sowohl im japanischen Original mit deutschen Untertiteln als auch in der deutschen Synchro schauen kann.

Von einem Startdatum zu Demon Slayer fehlt allerdings immer noch jede Spur. Obwohl der Film eher im Kino verfügbar war, lässt er auf sich warten. Zumindest steht mit dem 29. Juli 2026 schon einmal fest, dass der Film auf Blu-ray und DVD kommt (zu lesen auf X). Immerhin!

Leider kam es bei einigen Kinobesuchern von Demon Slayer zu einem unangenehmen Vorfall. Sie sahen sich einer nassen Attacke gegenüber, haben dafür aber eine Entschädigung bekommen: Kinobesucher schauen den neuen Film von Demon Slayer, erleben dabei eine unschöne Überraschung