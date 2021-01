Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Driftlon – Sollte man spielen?

In Pokémon GO startet heute, am 12. Januar, die Rampenlichtstunde mit Driftlon. Wir zeigen euch die Boni und verraten, ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und stellt für eine Stunde ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt. Dazu gibt es noch einen Bonus, der das Event abrundet.

In dieser Woche dreht sich alles um Driftlon. Das passt, denn aktuell läuft auch das Sinnoh-Event, wo es um Driftlon und weitere Pokémon der 4. Generation geht.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Driftlon

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde startet um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft genau eine Stunde. Um 19:00 Uhr ist also alles vorbei.

Welche Boni gibt es? Wie immer werden die Spawnpunkte erhöht und das Event-Pokémon erscheint deutlich vermehrt.

Dazu gibt es noch doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Ihr erhaltet also mindestens 200 EP pro gefangenem Pokémon.

Lohnt sich der Bonus? Seit dem Update „GO Beyond“ gibt es in Pokémon GO mehr EP für gefangene Pokémon. Vor allem großartige und fabelhafte Würfe bringen diesen Vorteil. Wer also noch EP für das Leveln braucht, sollte die Stunde nutzen. Weitere Infos zum Sammeln von EP findet ihr hier:

Pokémon GO Level Guide: EP farmen zum „Schnell Leveln“

Gibt es Shiny Driftlon? Ja, das Pokémon könnt ihr auch in der schillernden Form antreffen. Ihr erkennt den Unterschied gut, denn Shiny Driftlon ist gold anstatt lila:

Wie geht es weiter? Jeden Dienstag wird auch im Januar eine Rampenlichtstunde stattfinden. Außerdem sind für diesen Monat bereits zahlreiche weitere Events bekannt. Ihr werdet also auch in den kommenden Wochen eine Menge zu tun haben.

Die Übersicht zu allen Events im Januar gibt es hier: Alle Events im Januar von Pokémon GO – Welches lohnt sich?