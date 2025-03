Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen bringt Wommel und EP

Die letzte Pokémon GO Rampenlicht-Stunde im März steht an. Sie bringt Wommel! Und was noch?

Was ist das für ein Event? In der Rampenlicht-Stunde habt ihr wie jeden Dienstag genau 60 Minuten Zeit, um zahlreiche Exemplare von einem bestimmten Pokémon zu fangen. Das wird für diese Zeit ins namensgebende Rampenlicht gestellt.

Oben drauf gibt es immer einen Extra-Bonus, der die Stunde noch etwas spannender machen soll.

Welches Pokémon ist am 25. März im Rampenlicht? Am 25. März wartet ein Pokémon vom Typ Fee und Käfer auf euch: Wommel ist das Pokémon des Tages. Es stammt aus den Spielen „Sonne und Mond“. Seine Weiterentwicklung heißt Bandelby, eine dritte Entwicklung gibt es derzeit nicht.

Alle Inhalte und Boni des Events führen wir hier für euch auf.

Rampenlicht-Stunde am 25. März – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer um 18:00 Uhr. Schluss ist dann um 19:00 Uhr.

Welchen Bonus gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Anzahl an EP für jedes gefangene Pokémon. Das gilt nicht nur für Wommel, sondern auch alle anderen Monster – selbst die aus Raids. Wer also EP für den Levelaufstieg braucht, hat hier eine gute Gelegenheit. Ein Glücks-Ei verdoppelt die EP nochmal, wenn ihr grad eins habt und aktiviert.

Gibt es Shiny-Wommel? Ja, die schillernde Variante von Wommel ist fangbar. Bedenkt allerdings, dass die Shiny-Rate während des Events nicht erhöht ist. Dennoch: Es sind viele Wommel unterwegs, vielleicht habt ihr ja Glück.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Für die EP auf jeden Fall, und wer noch Wommel-Bonbons zum Entwickeln braucht, ist hier auch richtig. Was die Schlagkraft von Wommel und Bandelby angeht: Die beiden sind eher vernachlässigbar, sowohl im PvP, als auch in Arenen oder Raids. Erwartet hier keine starken Kämpfer. Somit ist die Rampenlicht-Stunde eher was für Sammler.

Was steht danach an? Nach der Rampenlicht-Stunde geht es mit den übrigen Events im März weiter. Der Monat ist aber nicht mehr lang, dementsprechend sind nur noch ein paar Termine auf der Agenda – etwa die Raid-Stunde mit Heatran oder die Rückkehr der Käferkrabbelei. Die komplette Übersicht findet ihr wie immer hier: Alle Events im März 2025 bei Pokémon GO.