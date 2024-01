Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Trasla und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO erwartet euch heute, am 16. Januar 2024, die Rampenlicht-Stunde mit Trasla. Alle Infos dazu bekommt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO für die Dauer von 60 Minuten die Rampenlicht-Stunde statt. Hierbei steht ein Pokémon im Fokus, bei dem die Spawnrate stark erhöht ist. Zusätzlich gibt es einen Bonus, der innerhalb dieser Stunde aktiv ist. Das Pokémon, welches in dem Event im Vordergrund steht, wird jedes Mal gewechselt.

Heute steht Trasla im Vordergrund. Das Pokémon aus der dritten Spielgeneration besitzt die Typen Psycho und Fee. Es kann sich zu Kirlia entwickeln, welches sich wiederum zu Guardevoir und, wenn es männlich ist, auch zu Galagladi entwickeln kann. Welche weiteren Rampenlicht-Stunden im Januar stattfinden, findet ihr natürlich auch bei uns.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Rampenlicht-Stunde am 16. Januar – Start und Boni

Wann beginnt die Rampenlicht-Stunde? Wie jeden Dienstag beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist das Event dann wieder vorbei.

Welche Boni sind aktiv? Innerhalb der 60 Minuten könnt ihr einer großen Anzahl an Traslas begegnen. Aktiviert ihr in der Zeit einen Rauch, könnt ihr die Anzahl der Trasla-Begegnungen noch weiter steigern.

Wenn ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Pokémon verschickt, erhaltet ihr hierfür außerdem die doppelte Anzahl an Bonbons.

Kann man Shiny Trasla fangen? Ja, während der Rampenlicht-Stunde kann euch Trasla auch als Shiny begegnen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Trasla ist ein sehr gutes Pokémon, wenn ihr eure Raid-Teams noch verstärken wollt. Mit Guardevoir erhaltet ihr einen der besten Feen-Angreifer, die es im Spiel gibt. Auch der Bonbon-Bonus beim Verschicken von Pokémon ist interessant, wenn ihr aktuell vorhabt, eure vorhandenen Pokémon etwas auszusortieren.

Freut ihr euch auf die Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr daran teilnehmen? Oder interessiert euch weder Trasla noch der Bonus besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Weitere Termine, die in den nächsten Wochen anstehen, findet ihr bei den Events im Januar 2024 bei Pokémon GO.