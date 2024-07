Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Togedemaru und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO wartet die nächste Rampenlicht-Stunde auf euch. Hier könnt ihr euch auf das Pokémon Togedemaru und einen Sternenstaub-Bonus freuen.

Was ist das für ein Event? Jede Woche dienstags findet in Pokémon GO die sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Hierbei handelt es sich um ein wiederkehrendes Event, bei dem ein Pokémon im Vordergrund steht und im Laufe des Events in sehr hoher Anzahl erscheint.

Zusätzlich gibt es noch einen Bonus, der ebenfalls für die 60 Minuten aktiv ist.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde wird Togedemaru im Fokus stehen. Das Pokémon stammt aus der 7. Generation und besitzt die Typen Elektro und Stahl. Es besitzt keine Entwicklungen.

Rampenlicht-Stunde am 30. Juli – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt, startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Sie läuft 60 Minuten und endet somit um 19:00 Uhr.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr innerhalb des Events Pokémon, so erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub. Dieser Bonus gilt nicht nur für das Fangen von Togedemaru, sondern von sämtlichen Pokémon, die ihr innerhalb der 60 Minuten fangt.

Habt ihr also beispielsweise noch Pokémon-Begegnungen aus Feldforschungen offen, beispielsweise mit Pokémon, die euch grundsätzlich mehr Sternenstaub einbringen, dann ist das Event die perfekte Gelegenheit, um die Monster zu fangen.

Kann man Shiny-Togedemaru fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr in dem Event auch auf die Shiny-Variante von Togedemaru treffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Togedemaru ist kein Pokémon, welches durch seine Fähigkeiten in Raids begeistert. Ihr findet es nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO.

Auch in den Kampfligen spielt es keine große Rolle. Während es in der Hyper- und Meisterliga überhaupt nicht vertreten sein sollte, spielt es in der Superliga immerhin im unteren Mittelfeld mit. Dennoch solltet ihr hier lieber auf andere Pokémon setzen.

Wollt ihr Shiny-Togedemaru in eure Sammlung aufnehmen und hattet bisher nicht viel Glück dabei, dann könnte dieses Event die perfekte Möglichkeit für euch sein, um auf die Jagd zu gehen.

Der zusätzliche Sternenstaub durch den Bonus kann euch außerdem helfen, euren Vorrat etwas aufzufüllen.

Was sagt ihr zu der Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr losziehen und sie ausnutzen, oder bleibt ihr lieber Zuhause? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über die kommenden Events im August 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls zusammengestellt.