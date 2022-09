Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Stollunior und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 20. September, eine Rampenlicht-Stunde mit Stollunior statt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Informationen rund um das Kurz-Event, welcher Bonus euch erwartet und ob sich das Monster überhaupt lohnt.

Um welches Event geht es? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde statt, bei der ein bestimmtes Monster in den Mitttelpunkt gerückt wird. Abgerundet wird das Kurz-Event von einem besonderen Bonus.

Heute ist es wieder soweit und ihr könnt in der Rampenlicht-Stunde auf das Stahl- und Gesteins-Pokémon Stollunior treffen sowie von einem Bonbon-Bonus profitieren.

Rampenlicht-Stunde am 20. September – Start, Bonus & Shiny

Wann beginnt das Event? Die Rampenlicht-Stunde startet heute, am 20. September 2022, wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Nach 60 Minuten, also um 19:00 Uhr Ortszeit, ist das Event schließlich schon wieder vorbei.

Welchen Bonus gibt es? Neben den zahlreichen Stollunior-Spawns, die euch an jeder Ecke begegnen werden, könnt ihr euch außerdem über doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon freuen.

Mit Hilfe von Rauch könnt ihr außerdem weitere Exemplare anlocken und so noch mehr Bonbons farmen. Wer an Stollunior kein Interesse hat, der bekommt den Bonus aber auch bei allen anderen Monstern. Ihr könnt stattdessen also auch an Raids teilnehmen oder eine Wunderbox zünden.

Gibt es Shiny-Stollunior? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Stollunior begegnen. Dieses erkennt ihr an seinen roten Augen.

Stollunior, Stollrak und Stolloss normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Stollunior?

So stark ist Stollunior: Stollunior ist ein Stahl- und Gesteins-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, was sich über Stollrak zu Stolloss weiterentwickeln lässt. Das kleine Monster ist selbst nicht sonderlich stark. Dafür kann sich seine letzte Weiterentwicklung Stolloss mit soliden Angriffs- und Ausdauerwerten sowie einer guten Verteidigung sehen lassen.

So reiht es sich mit einem Moveset aus Katapult und Steinkante unter den 10 besten Gesteins-Angreifern in Pokémon GO ein. Auch als starker Stahl-Angreifer kann es mit einer Attacken-Kombination aus Eisenschweif und Rammboss punkten. Darüber hinaus verfügt Stolloss über die temporäre Weiterentwicklung Mega-Stolloss, die nochmal etwas stärker ist.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO findet ihr im nachfolgenden Video:

Wer sollte sich Stollunior sichern? Das Stahl- und Gesteins-Pokémon ist besonders für Trainer interessant, die noch auf der Suche nach einem starken Exemplar sind. Außerdem kommen während der Rampenlicht-Stunde Shiny-Jäger auf ihre Kosten.

Durch den zusätzlichen Bonus könnt ihr euch außerdem jede Menge Bonbons für euer Monster sichern, die ihr zum Entwickeln und für PowerUps benötigt. Durch die Bonbon-Boni zum parallellaufenden Stahl-Event, werdet ihr außerdem bei guten, großartigen und fabelhaften mit zusätzlichen Bonbons belohnt und erhaltet mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sogar XL-Bonbons.

Wie gefällt euch die Rampenlicht-Stunde mit Stollunior? Werdet ihr euch das Monster sichern? Oder würdet ihr euch lieber über ein anderes Monster freuen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im September und welche sich lohnen.