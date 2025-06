Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Monozyto und einen Verschick-Bonus

Erneut wartet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde auf euch. Welches Monster und welcher Bonus auf euch wartet, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Jede Woche Dienstag findet in Pokémon GO die sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Dabei handelt es sich um ein 60-minütiges Event, bei dem mindestens ein Monster im Vordergrund steht und in sehr hoher Anzahl erscheint. Auch ein Bonus ist in der Zeit aktiv.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde wartet Monozyto auf euch. Das Psycho-Monster stammt aus 5. Generation und kann sich zunächst zu Mitodos und anschließend zu Zytomega entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 17. Juni – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist sie dann wieder vorbei.

Welcher Bonus ist aktiv? Versendet ihr innerhalb der 60 Minuten des Events Pokémon an den Professor, dann erhaltet ihr hierbei die doppelte Menge an Bonbons. Dieser Bonus gilt für sämtliche Monster, die ihr an den Professor versendet.

Kann man Shiny-Monozyto fangen? Ja. Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Monozyto erhalten.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Monozyto und seine Entwicklungen sind allesamt keine starken Angreifer und lassen sich somit nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

Auch in den Kampfligen sieht es nicht anders aus. In keiner der 3 Ligen gehören Monozyto und seine Entwicklungen zu den besten Monstern. Hier solltet ihr definitiv auf andere Pokémon setzen.

Der Bonus des Events ist jedoch stark und sollte nicht unterschätzt werden. Haben sich viele Monster in eurer Pokémon-Box angesammelt, dann ist das Event perfekt dafür geeignet, um hier aufzuräumen und dabei einige zusätzliche Bonbons zu ergattern.

Wenn ihr die entsprechenden Monster bereits vorab mit einem Tag markiert, dann könnt ihr sie im Event selbst in kürzester Zeit verschicken und habt noch viel Zeit, um das eine oder andere Monozyto zu fangen.

Nicht nur die Rampenlicht-Stunden finden im aktuellen Monat in Pokémon GO statt. Es gibt wieder allerhand Events und Inhalte, an denen ihr teilnehmen könnt. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.