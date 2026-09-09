Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen mit Hornliu, Kokuna und Bibor – Lohnt sie sich?

Die kommende Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO bringt gleich 3 Monster mit. MeinMMO zeigt euch, ob sich das kurze Event lohnt.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein regelmäßig wiederkehrendes Event, welches mindestens ein Monster sowie einen Bonus mitbringt. Innerhalb des nur 60-minütigen Events erscheint das oder die Monster in sehr hoher Anzahl.

Die nächste Rampenlicht-Stunde findet am 10. September 2026 statt. Diesmal sind gleich 3 Monster mit dabei: Hornliu, Kokuna und Bibor. Die Entwicklungsreihe stammt aus der 1. Generation. Alle 3 Monster der Reihe besitzen die Typen Käfer und Gift.

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Rampenlicht-Stunde am 10. September 2026 – Start und Boni

Wann beginnt das Event? Wie gewohnt, startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während der Rampenlicht-Stunde Monster an den Professor versendet, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man die Monster als Shiny fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr alle 3 Monster auch als Shiny fangen. Die Chance hierauf ist jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich das Event? Definitiv. Aktuell findet in Pokémon GO das Event Mega-Meuten statt, bei dem ihr erstmalig Mega-Bibor auf das Super-Max-Level bringen könnt. Passenderweise könnt ihr Mega-Bibor im Event auch fangen. Und durch die kürzliche große Änderung bei Mega-Entwicklungen könnte sich das richtig lohnen, wenn ihr noch eine starke Mega-Entwicklung vom Typ Gift oder Käfer benötigt.

Ihr könnt die Rampenlicht-Stunde also optimal nutzen, um hier einige Bonbons für Mega-Bibor zu farmen.

Außerdem ist der Bonus des Events optimal, wenn ihr eure Pokémon-Box aussortieren müsst, da ihr bei jedem verschickten Monster die doppelte Menge an Bonbons erhaltet. Gerade für seltene oder legendäre Monster ist das ein nicht zu verachtender Bonus.

Werdet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden in den nächsten Wochen noch auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.