Bethesda überraschte Gamer mit Starfield statt Elder Scrolls 6 – aber nicht so sehr wie die Entwickler dahinter

Bethesdas Ankündigung von Starfield überraschte die Spieler. In einem Podcast erzählte der ehemalige Co-Lead von Skyrim und Loremaster von Elder Scrolls jetzt, dass es nicht nur den Spielern so ging – sondern auch den Entwicklern bei Bethesda selbst.

Was hat der Co-Lead von Skyrim gesagt? Die Webseite FRVR berichtet in einem Ankündigungsartikel zu ihrem Podcast von einer Aussage von Kurt Kuhlmann. Dieser war zwischen 1996 und 2023 insgesamt 22 Jahre bei Bethesda angestellt und fungierte zuletzt unter anderem als Loremaster für Elder Scrolls sowie als Co-Lead von The Elder Scrolls 5 Skyrim.

Im zum Zeitpunkt der News noch nicht veröffentlichten Podcast spricht Kuhlmann darüber, dass nach der Veröffentlichung von Fallout 4 ganz Bethesda eigentlich dachte, sie würden als nächstes Elder Scrolls 6 entwickeln: Wir alle hatten [mit Elder Scrolls 6] direkt nach Fallout 4 gerechnet. Warum sollten wir nicht? Das ist, was wir schon immer gemacht haben, und es war unsere Erwartungshaltung. Und dann kam Fallout 76.

Video starten Starfield – Official Gameplay Trailer Autoplay

Schlussendlich habe das komplette Bethesda-Team an dem Multiplayer gearbeitet, obwohl das nicht der Plan war und bereits erste Entscheidungen für Elder Scrolls 6 getroffen worden waren. Die Erwartungshaltung im Team sei aber immer gewesen, dass nach Fallout 76 dann endlich der Skyrim-Nachfolger dran kommt, aber:

Aber dann, ich meine, woran wir als Nächstes hätten arbeiten sollen – es war nie so, dass wir plötzlich an Elder Scrolls 6 gearbeitet hätten, obwohl ich glaube, das ist, was die meisten Leute eigentlich wollten … Aber dann meinte Todd: Nein, wir machen Starfield. Ich hab das freigegeben bekommen. Das wird eine neue IP. Das wird ein ambitioniertes [Spiel]. Es wird das großartigste Weltraum-RPG, das jemals gemacht wurde. Kurt Kuhlmann im Gespräch mit FRVR, 08.09.2026

Starfield sei Todd Howards Traumspiel gewesen. Aber die Entscheidung, statt Elder Scrolls 6 ein ambitioniertes Weltraumspiel zu entwickeln, sei eine Überraschung für die meisten bei Bethesda gewesen.

Hatte das Bethesda-Team Bock auf Starfield? Hier ist Kuhlmann recht klar, auch wenn er vermutlich nicht für alle seine Kollegen sprechen kann. Starfield sei nicht das Projekt gewesen, das sie gewollt hätten, und vermutlich auch nicht das Projekt, das viele entwickeln wollten.

Ich persönlich hätte viel lieber Elder Scrolls 6 entwickelt, statt [Fallout] 76 und Starfield, und ich glaube, das gilt vermutlich für den Großteil des Studios. Das ist es, was die meisten machen wollten, weißt du? Es war nicht so, dass die Leute intern über Starfield gesagt haben: „Hey, wir wollen alle dieses Weltraumspiel machen, Todd.“ Es war stattdessen sehr: „Hey Team, ratet mal? Wir machen dieses Weltraumspiel.“ Kurt Kuhlmann im Gespräch mit FRVR, 08.09.2026

Kurt Kuhlmann verließ Bethesda im September 2023, nachdem er nach eigener Aussage 11 Jahre auf den (eigenständigen) Lead für Elder Scrolls 6 gewartet habe (via Video Games Chronicle). Mittlerweile ist die Ankündigung des Skyrim-Nachfolgers ganze acht Jahre her.

Wartet ihr noch gespannt auf den neuen Teil oder habt ihr Bethesda-Games fürs Erste für euch abgehakt? Schreibt es uns doch gerne einmal in die Kommentare. Ein anderes Spiel ist jetzt gerade erschienen und hier scheint sich der Publisher besonders reinzuhängen: HandOfBlood parkt sich 4,5 Stunden in selbstgebauter Burg, um seinen bisher größten Spiele-Release zu zelebrieren

