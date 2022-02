Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Parfi und Sternenstaub

In Pokémon GO startet heute, am 8. Februar, die Rampenlicht-Stunde mit Parfi. Dazu gibt es einen Bonus für mehr Sternenstaub. Wir zeigen euch die Details zum Event, Start und Ende.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. 60 Minuten lang steht dabei ein ausgewähltes Pokémon im Rampenlicht. Das bedeutet, ihr findet es dann nahezu überall in der Wildnis. Begleitet wird das Ganze von einem Bonus, der euch die Rampenlicht-Stunde schmackhaft machen soll.

Wir zeigen euch hier, was euch heute Abend, am 8. Februar, erwartet und für wen sich das lohnt.

Rampenlichtstunde mit Parfi – Start, Shiny und Boni

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde beginnt heute, am 8. Februar, um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt das Event dann eine Stunde lang spielen, bis es um 19:00 Uhr endet.

Das sind die Boni: Üblicherweise spawnen während der Rampenlicht-Stunden an nahezu jedem Fleck in der Wildnis die Event-Pokémon. Geht also von vielen Parfi-Spawns aus. Wer seine Ausbeute erhöhen will, kann dazu einen Rauch zünden, der ebenfalls Parfi anlocken wird.

Als weiteren Bonus erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Sternenstaub. Selbst wenn ihr Parfi nicht unbedingt fangen wollt, lohnt es sich dennoch, um eure Staub-Reserven aufzufüllen.

Wollt ihr euch dann ein paar eurer Fänge entwickeln, könnt ihr euch dabei einen Rauch sparen. Denn für die Entwicklung von Parfi gibt es einen Trick.

Gibt es Shiny Parfi? Nein, ihr könnt Shiny Parfi nicht in Pokémon GO fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Parfi?

Für wen lohnt sich das? Parfi ist weder im PvP (Trainer-Kämpfe) noch im PvE (Raids) sonderlich stark. Seine Weiterentwicklung Parfinesse spielt zumindest in der Super- und Hyperliga im Mittelfeld mit, hat aber auch viele stärkere Alternativen. Darum betrachtet Parfi und Parfinesse vor allem als Einträge für euren PokéDex.

Der Sternenstaub-Bonus hingegen ist etwas, das man unbedingt mitnehmen sollte. Wer will, kann sich dazu ein Sternenstück aktivieren und noch mehr Staub für das Fangen erhalten.

Alle Rampenlicht-Stunden im Februar und ihre Boni zeigen wir euch bei uns auf MeinMMO.