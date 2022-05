Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Camaub und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 10. Mai 2022, eine Rampenlicht-Stunde mit Camaub statt. Hier auf MeinMMO lest ihr alles zum Startzeitpunkt, dem Bonbon-Bonus und ob es das Monster als Shiny geben wird.

Um was für ein Event geht es? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Bei diesem Kurz-Event wird für 60 Minuten ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt in dieser Zeit häufiger. Mithilfe eines speziellen Bonus wird die Rampenlicht-Stunde zusätzlich aufgewertet.

Heute trefft ihr bei dem einstündigen Event vermehrt auf das Feuer- und Boden-Pokémon Camaub. Es stammt aus der 3. Spiele-Generation und lässt sich zu Camerupt weiterentwickeln. Außerdem bringt es euch heute einen besonderen Bonbon-Bonus.

Rampenlicht-Stunde mit Camaub – Start, Boni und Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie in jeder Woche startet die Rampelichtstunde auch heute wieder pünktlich um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie dauert dann eine Stunde, bis sie um 19:00 Uhr auch schon wieder endet.

Welche Boni gibt es? Während der gesamten Rampenlichtstunde könnt ihr in der Wildnis an jeder Ecke auf Camaub treffen. Mithilfe von Rauch können noch weitere Exemplare angezogen werden. Beachtet jedoch, dass dieser bei Stillstand nicht so effektiv ist. Um ihn bestmöglich zu nutzen, solltet ihr euch also bewegen. Darüber hinaus erwarten euch die doppelten Bonbons beim Verschicken von Pokémon.

Kann man Shiny-Camaub fangen? Nein, Camaub ist leider noch nicht in seiner schillernden Form im Spiel zu bekommen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Camaub heute?

So stark ist es: Besonders stark sind Camaub und seine Weiterentwicklung Camerupt nicht. Sie spielen in der PvP-Liga eher keine Rolle. Und auch in den Raids solltet ihr lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Das Kurz-Event lohnt sich heute vor allem, um seine Pokémon-Aufbewahrung mal richtig auszumisten. Sortiert euch die Monster, die ihr verschicken wollt, am besten schon vor.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder setzt ihr lieber aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

