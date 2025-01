Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde am 28. Januar – Das steckt heute im Event

Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO findet heute statt. Wir zeigen euch alle Infos zum Event mit Mangunior am 28. Januar 2025.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? Dieses Event läuft jede Woche, immer am Dienstag. Eine Stunde lang wird ein Pokémon ins namensgebende Rampenlicht gestellt. Es erscheint dann überall in der Wildnis von Pokémon GO. Ihr habt also 60 Minuten lang Zeit, euch starke Exemplare zu sichern.

Gleichzeitig gibt es immer einen Bonus, der die Stunde noch etwas interessanter gestalten soll.

Diese Woche: Das Pokémon des Tages ist Mangunior. Es gehört zum Typen Normal und bringt eine Entwicklung mit: Manguspektor. Obendrauf gibt es als Bonus heute den Verschick-Bonus: Ihr erhaltet doppelte Bonbons für alle Pokémon, die ihr in der Rampenlicht-Stunde an den Professor schickt.

Rampenlicht-Stunde mit Mangunior – Start, Infos, Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Das Event startet heute, am 28.01.2025, um 18:00 Uhr. Dann gibt es 60 Minuten lang die Mangunior-Spawns, bevor es mit den gewohnten Spawns weitergeht.

Gibt es Shiny Mangunior? Ja, Mangunior gibt es auch in der Shiny-Variante. So sieht es aus:

Bedenkt allerdings, dass es keine erhöhte Shiny-Chance auf Mangunior gibt. Es ist genauso selten, wie sonst auch. Allerdings ist es allein durch das massenhafte Aufkommen des Pokémon heute Abend eine ganz gute Gelegenheit, wenn man versuchen will, es zu finden. Glück braucht man aber auf jeden Fall.

Lohnt sich Mangunior? Bedingt, denn weder Mangunior noch Manguspektor sind besonders starke Pokémon. Beide lohnen sich weder als Raid- noch als PvP-Angreifer. Da könnt ihr in der Liste der besten Angreifer deutlich bessere Alternativen finden. Der Fang lohnt sich also vor allem, wenn ihr den Pokédex-Eintrag braucht oder das Shiny bzw. eine 4-Sterne-Variante des Monsters sammeln wollt.

Lohnt sich der Bonus? Der Verschick-Bonus ist vor allem dann nett, wenn ihr eure Pokébox mal wieder leeren wollt, um danach wieder mehr fangen zu können. Ihr kriegt doppelte Bonbons für jedes verschickte Monster, könnt euren Bonbon-Vorrat also etwas aufstocken. Hilfreich ist es immer, vorher seine Pokémon mit Tags zu markieren, damit man in so einer Stunde nicht ewig herumsortieren muss, bevor man weiß, was man verschicken möchte.

Mangunior beschließt die Rampenlicht-Stunden in diesem Monat, es ist das letzte Event dieser Art im Januar. Im kommenden Monat geht es aber schon weiter mit den nächsten Rampenlicht-Stunden. Und obendrauf kommen auch noch einen Community Day, Dyna-Montage, Raid-Bosse und mehr. Eine Übersicht aller Events in Pokémon GO im Februar 2025 gibt es hier.