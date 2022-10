Pokémon GO: Morgen läuft die Rampenlicht-Stunde, auf die sich alle freuen

In Pokémon GO startet morgen, am 11. Oktober, die Rampenlicht-Stunde mit Alpollo. Für viele Trainer ist es ein Highlight im Oktober, denn das Mini-Event lohnt sich richtig. Warum ihr mitmachen solltet, fassen wir hier zusammen.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO ein Rampenlicht-Stunde-Event. Dabei steht 60 Minuten lang ein Pokémon im Fokus, das in der Zeit sehr häufig spawnt. Niantic legt in der Regel zum Anfang des Monats fest, welche Pokémon ihr bei den Rampenlicht-Stunden des jeweiligen Monats treffen könnt.

Begleitet werden diese Events von einem Bonus. Am 11. Oktober steht das Pokémon Alpollo im Fokus und bringt einen Bonus mit, der euch doppelten Sternenstaub beschert. Wir zeigen euch in der Übersicht, was das Event diesmal so gut macht.

Rampenlicht-Stunde am 11. Oktober – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt Dienstag wie gewohnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Sie ist dann bis 19:00 Uhr deutscher Zeit mit ihren Boni aktiv.

Welche Boni gibt es? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub. Dazu trefft ihr in der Wildnis in hoher Zahl auf Alpollo. Wenn ihr einen Rauch zündet, dann lockt dieser auch vorrangig Alpollo an.

Gibt es Shiny Alpollo? Nein, die Entwicklung könnt ihr nicht als Shiny in der Wildnis fangen. Allerdings ist Shiny Nebulak im Spiel verfügbar. Wenn ihr eins findet, könnt ihr es zu Shiny Alpollo und Shiny Gengar entwickeln.

Shiny Nebulak, Shiny Alpollo und Shiny Gengar im Vergleich

Warum ist die Rampenlicht-Stunde diesmal so gut? In den letzten Rampenlicht-Stunden gab es häufig Monster, die sich nicht wirklich lohnten. Sie waren als Angreifer im PvP oder PvE nicht zu gebrauchen. Alpollo ändert das endlich. Denn seine Entwicklung Gengar ist ein starker Angreifer. Mit einem Moveset aus Dunkelklaue oder Schlecker zusammen mit Spukball ist es richtig stark und gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Nützlich wird es damit in Raids und auch in Trainerkämpfen.

Dazu gibt es viele XL-Bonbons, die ihr euch zum Event sichern könnt. Ab Trainer-Level 31 erhaltet ihr garantiert ein XL-Bonbon pro Fang einer Weiterentwicklung.

Spannend sind außerdem die kostenlosen Weiterentwicklungen. Tauscht ihr Alpollo mit einem Freund, dann könnt ihr das getauschte Alpollo kostenlos zu Gengar weiterentwickeln. Am 25. Oktober läuft eine Rampenlicht-Stunde, bei der ihr die doppelten Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon erhaltet. Das harmoniert miteinander.

Wichtig ist obendrein der Sternenstaub. Setzt ihr zusätzlich ein Sternenstück ein, dann erhaltet ihr pro Fang 900 Sternenstaub.

Werdet ihr bei der Rampenlicht-Stunde mit Alpollo mitmachen und möglichst alle Boni ausnutzen? Schreibt uns doch hier in die Kommentare, wie euch der Ausblick auf das Event gefällt und von welchem Bonus ihr am meisten profitieren wollt.

