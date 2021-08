Pokémon GO: Heute ist Raid-Stunde mit Zacian – Lohnt sie sich?

In Pokémon GO findet heute, am 25. August 2021, die Raid-Stunde mit dem legendären Monster Zacian statt. Wir, von MeinMMO, haben uns angesehen, welche Konter am besten gegen dieses Pokémon geeignet sind und erklären euch, warum ihr die Raid-Stunde heute nutzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Bei der Raid-Stunde handelt es sich um ein einstündiges Kurz-Event in Pokémon GO, welches wöchentlich stattfindet. Während des Events schlüpfen in fast allen Arenen legendäre Raid-Bosse aus Eiern der Level-5-Raids. In dieser Woche begegnet ihr dem legendären Pokémon Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform.

Raid-Stunde mit Zacian (heldenhafte Kriegerform) – Infos und Konter

Wann startet das Event? Die Raidstunde findet immer mittwochs zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit statt. Auch heute werdet ihr bereits vor dem Beginn dunkle Eier über den Arenen sehen, die pünktlich zum Event schlüpfen.

Gibt es Shiny Zacian? Nein, ein schillerndes Exemplar von Zacian ist bislang nicht im Spiel zu bekommen.

Zacian in heldenhafter Kriegerform – Ein Shiny gibt es leider noch nicht

Das sind die besten Konter gegen Zacian: Das legendäre Feen-Pokémon Zacian hat aufgrund seines Typs eine besondere Schwäche gegen Angriffe vom Typ Gift und Stahl. Diese solltet ihr deshalb auch auf jeden Fall einsetzen, um es schnell zu besiegen.

Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler haben wir euch die besten Konter zusammengefasst (via pokebattler.com):

okémon Moveset (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Mewtu Konfusion und Psychostoß (Crypto-) Sarzenia Säure und Matschbombe Dialga Metallklaue und Eisenschädel Roserade Gifthieb und Matschbombe (Crypto-) Giflor Säure und Matschbombe Stalobor Metallklaue und Eisenschädel Jirachi Ladestrahl und Kissmetwunsch Genesect Metallklaue und Magnetbombe (Crypto-) Scherox Patronenhieb und Eisenschädel (Crypto-) Sleimok Gifthieb und Mülltreffer (Crypto-) Skuntank Gifthieb und Matschbombe

Mega-Entwicklungen nutzen: Natürlich könnt ihr auch eure Mega-Entwicklungen gegen Zacian einsetzen. Diese Konter sind dafür besonders gut geeignet:

Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe

Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Matschbombe

Mega-Tauboss mit Stahlflügel und Sturzflug

Wie viele Trainer braucht man? Ihr solltet mindestens 3 Trainer mit optimalen Kontern sein, um Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform besiegen zu können. Wir empfehlen euch jedoch noch ein paar Freunde mitzunehmen oder sie per Fern-Raid einzuladen. Auch ihr könnt mit euren Fern-Raid-Pässen an entfernteren Raids teilnehmen.

Lohnt sich die Raid-Stunde?

Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform ist erst seit wenigen Tagen, durch den 3. Hyperbonus, in Pokémon GO erhältlich. Es hat starke Werte im Angriff und der Verteidigung, kann aber aufgrund seiner Attacken-Kombination nur weniger in Raids überzeugen.

Laut der Übersicht von PvPoke ist es jedoch ein gutes Monster für den Einsatz in der Hyperliga (via pvpoke.com). Wer also regelmäßig an PvP-Kämpfen teilnimmt und noch ein starkes Feen-Pokémon für seine Sammlung benötigt, der sollte die Gelegenheit heute noch mal nutzen.

Denn viel Zeit es zu fangen bleibt euch nicht mehr, denn bereits morgen verschwindet es auch schon wieder aus den Raids. Es ist somit eure letzte Chance Zacian zu ergattern. Wer also noch keins fangen konnte, sollte die Raid-Stunde heute auf gar keinen Fall verpassen.

Wie geht es weiter? Morgen, am 26. August 2021, um 10:00 Uhr wird Zacian als Raid-Boss von Zamacenta abgelöst. Wann es danach ins Spiel zurückkommt, ist derzeit nicht bekannt. Aber auch Zamacenta wird dann nur wenige Tage in den Level-5-Raids zu finden sein. Außerdem habt ihr noch bis zum 31. August die Möglichkeit eure befristete Forschung zum 3. Hyperbonus zu lösen.

Wie findet ihr die heutige Raid-Stunde? Werdet ihr teilnehmen, oder ist das nicht so euer Ding? Habt ihr vielleicht auch schon ein starkes Zacian gefangen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare!