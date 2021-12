Pokémon GO: Heute startet Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom – Beste Konter

In Pokémon GO findet heute eine Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr gegen die legendären Monster setzen solltet und ob sich das kurze Event lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO eine sogenannte Raid-Stunde statt, bei der ihr für 60 Minuten in fast allen Arenen gegen die Raids-Bosse der Level-5-Raids antreten könnt. Heute, am 01. Dezember, trefft ihr dort auf die legendären Pokémon Reshiram und Zekrom.

Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom – Beste Konter

Wann startet die Raidstunde? Wie jeden Mittwoch startet die Raidstunde wieder um 18:00 Uhr Ortszeit und endet um 19:00 Uhr Ortszeit. Bereits vor dem Event, könnt ihr dunkle Eier über den Arenen sehen, die euch die bevorstehenden Raids anzeigen.

Die besten Konter gegen Reshiram

Das legendäre Pokémon Reshiram stammt aus der 5. Generation und ist vom Typ Drache und Feuer. Aus diesem Grund solltet ihr im Kampf auf folgende Angreifer der Typen Gestein, Boden und Drache setzen (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Wutanfall Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Rameidon Katapult und Steinhagel (Crypto-) Despotar Katapult und Steinkante Maxax Drachenrute und Drachenklaue Rihornior Lehmschelle und Felswerfer Dialga Feuerodem und Wutanfall Zekrom Feuerodem und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall

Alternativ eignen sich gegen Reshiram auch folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Die besten Konter gegen Zekrom

Bei Zekrom handelt es sich um ein legendäres Pokémon der Typen Drache und Elektro. Es hat eine Schwäche gegen Eis-, Boden-, Drachen- und Fee-Angriffe. Setzt am besten folgende Konter (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Mamutel Lehmschelle und Lawine (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Drachenklaue (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Palkia Drachenrute und Draco Meteor Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Zekrom Feuerodem und Wutanfall Knakrack Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Dialga Feuerodem und Draco Meteor

Darüber hinaus sind folgende Mega-Entwicklungen geeignet:

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Glurak Y mit Feuerodem und Drachenklaue

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe

Lohnt sich die Raid-Stunde mit Reshiram und Zekrom?

So hoch sind ihre WP beim Fangen: Nach dem Raid könnt ihr Reshiram und Zekrom mit folgenden WP fangen:

Reshiram: 2.217 WP – 2.307 WP Bei Wind oder Sonne: 2.771 WP – 2.884 WP

Zekrom: 2.217 WP – 2.307 WP Bei Wind oder Regen: 2.771 WP – 2.884 WP



Gibt es Reshiram und Zekrom als Shiny? Ja, sowohl Reshiram als auch Zekrom sind mit etwas Glück erstmals in ihrer schillernden Form im Spiel zu finden.

Vor allem bei Zekrom müsst ihr genau hinschauen, denn das schillernde Exemplar unterscheidet sich nur durch eine leichte farbliche Veränderung des Körpers von der normalen Form. Shiny-Reshiram erkennt ihr hingegen an den goldenen Streifen.

Reshiram und Zekrom normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark sind sie? Beide legendären Monster können mit einem starken Angriff und einer ordentlichen Ausdauer punkten. Reshiram und Zekrom gehören darüber hinaus zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Und auch in der Meisterliga können beide überzeugen und sind eine geeignete Wahl (via pvpoke.com).

Für wen lohnt sich die Raid-Stunde? Die Raid-Stunde lohnt sich heute für alle, die auf der Suche nach einem starken Pokémon für Raids oder die GO-Kampfliga sind. Ihr werdet dabei sowohl bei Reshiram als auch bei Zekrom fündig.

Und auch Shiny-Jäger kommen heute voll auf ihre Kosten, denn erstmals könnt ihr Reshiram und Zekrom in ihrer schillernden Form fangen. Außerdem eignet sich die Raid-Stunde hervorragend zum Sammeln von entsprechenden Bonbons.

Nehmt ihr heute an der Raid-Stunde teil? Welches der beiden Monster werdet ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir haben uns angeschaut, welche Events euch im Dezember erwarten und welche sich besonders lohnen.