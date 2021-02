Pokémon GO: Raidstunde heute mit Latias und Latios – Nutzt diese Konter

In Pokémon GO startet heute, am 27. Februar 2021, eine Raidstunde mit Latios und Latias. Wir zeigen euch die besten Konter und für wen sich das Mitmachen lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet Mittwochabend in Pokémon GO statt und lässt für eine Stunde auf fast allen Arenen einen legendären Raid starten. So könnt ihr für den Zeitraum unbeschwert von Arena zu Arena ziehen und Raids machen oder mit Freundeseinladungen und Fernraid-Pässen auch auf Distanz mitspielen.

In dieser Woche stehen nochmal Latias und Latios im Mittelpunkt. Sie teilen sich also die Raid-Stunde und erscheinen beide.

Alle Infos zur Raidstunde mit Latias und Latios

Wann startet die Raidstunde? Los geht es wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits einige Minuten vorher erscheinen die schwarzen Eier auf den jeweiligen Arenen. Sollte bereits ein anderer Raid laufen, dann erscheint meist danach noch ein legendärer Raid auf der Arena.

Nutzt diese Konter: Latias und Latios gehören beide zu den Typen Drache und Psycho. Effektiv dagegen sind die Typen Eis, Drache, Fee, Käfer, Unlicht und Geist.

Wir zeigen euch hier die besten Angreifer:

Pokémon Attacken Rayquaza Drachenrute und Wutanfall Dialga Feuerodem und Draco-Meteor Brutalanda Drachenrute und Wutanfall Zekrom Feuerodem und Wutanfall Darkrai Standpauke und Spukball Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Knakrack Drachenrute und Wutanfall Maxax Drachenrute und Drachenklaue Palkia Drachenrute und Draco-Meteor Giratina Dunkelklaue und Spukball

Für mehr Informationen und weitere Konter gegen die beiden legendären Pokémon, schaut doch einfach in unsere Raid-Guides:

Gibt es Shiny Latias und Latios? Ja, ihr könnt beide legendären Pokémon bereits in der schillernden Form fangen. Sofern ihr Glück habt und nach dem Raid auf ein Shiny trefft. Wir binden euch hier die Shiny-Versionen ein:

So sehen die Shiny-Versionen von Latias (oben) und Latios (unten) in Pokémon GO aus

Lohnt sich das überhaupt? Latias spielt keine Rolle bei den Top-Angreifern und Latios ist zwar eine gute Alternative, doch hat noch stärkere Konkurrenten. Wegen ihrer Stärke müsst ihr die Pokémon also nicht fangen. Wir raten euch zu den Raids, wenn ihr noch auf der Jagd nach Shinys seid oder einfach den PokéDex komplettieren wollt. Die besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Wer da keinen Bedarf hat, kann noch ein paar Tage warten. Denn Mewtu kommt zurück in die Raids. Während der Kanto-Tour spawnt es zusammen mit Arktos, Zapdos und Lavados. Da sind eure Raidpässe gut investiert.

Nehmt ihr heute an der Raidstunde teil oder ist das nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung zum Event doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sprecht mit anderen Trainern darüber.

Nutzt ihr eure Pässe jetzt schon oder spart sie lieber für andere Gegner auf?